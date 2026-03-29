Sachsens Teenager werden immer dicker: Ein Geschlecht ist stärker betroffen

Dresden - Cola, Burger, stundenlange Zockerei - das moderne Leben lässt die jungen Sachsen immer dicker werden. Vor allem männliche Pubertiere haben immer mehr Speck auf den Hüften, wie die aktuelle Kinderatlas-Studie der Barmer Krankenkasse dokumentiert.

Wer als Jugendlicher schon solch eine Plauze hat, läuft Gefahr, im Erwachsenenalter schwere gesundheitliche Probleme zu bekommen. © imago/photothek

Im Sommer wird es im Straßenbild wieder sichtbarer werden: Immer mehr junge Sachsen gehen auseinander wie Hefeklöße. Den subjektiven Eindruck untermauern jetzt die Zahlen des Barmer-Kinderatlas.

Rund 3,5 Prozent der Kinder und Jugendlichen bis 14 Jahre gelten im Freistaat als krankhaft fettleibig. Das sind mehr als 18 600 Heranwachsende mit Diagnose Adipositas!

Damit liegt Sachsen über dem Bundesschnitt (3,1 Prozent). Im Jahr 2013 lag die Rate im Freistaat noch bei 2,8 Prozent. Besonders heftig haben Jungs im klassischen Pubertäts-Alter zugelegt.

Während der Anteil der Fettleibigen bei den 13- bis 14-jährigen Mädchen seit 2013 um knapp acht Prozent abnahm, legte er bei den Jungen um 30 Prozent zu!