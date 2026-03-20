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Sächsische Bundesstraße gesperrt: Autofahrer rast auf Polizisten zu, dann fällt ein Schuss

Am Freitagmittag eskalierte eine Verkehrskontrolle in Borna. Ein Unbekannter raste auf einen Polizisten zu, dieser schoss. Ein Polizeiauto wurde beschädigt.

Von Tamina Porada

Borna - Die Polizei wurde am Freitagmittag in einen gefährlichen Einsatz verwickelt, nachdem eine Verkehrskontrolle eskaliert war. Mindestens eine Person wurde verletzt.

Der Fahrer rammte während der Flucht einen Streifenwagen, der als Unterstützung hinzugerufen wurde.
Der Fahrer rammte während der Flucht einen Streifenwagen, der als Unterstützung hinzugerufen wurde.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Einsatzkräfte wollten gegen 12.10 Uhr auf der B93 in Borna, zwischen dem Abzweig nach Zedlitz und der B176, eine Verkehrskontrolle durchführen.

Das bestätigte eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig auf TAG24-Anfrage.

Der angehaltene Fahrer entzog sich aber der Kontrolle und fuhr in diesem Zusammenhang auf einen der Beamten zu. Dieser gab einen Schuss aus seiner Dienstwaffe ab.

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Während der Flucht rammte der unbekannte Fahrer dann einen Streifenwagen, der als Unterstützung hinzugerufen wurde.

Ersten Informationen zufolge wurde ein Insasse des Autos verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde beschädigt.

Für die weiteren Ermittlungen wurde unter anderem auch eine Polizeidrone eingesetzt.
Für die weiteren Ermittlungen wurde unter anderem auch eine Polizeidrone eingesetzt.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
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An dieser Stelle soll der Schuss gefallen sein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.
An dieser Stelle soll der Schuss gefallen sein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wenige Meter weiter wurde das Fluchtfahrzeug dann in der Nähe einer Kleingartenanlage gefunden. Der Fahrer war immer noch auf der Flucht. Weitere Angaben konnten zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden, da der Einsatz immer noch läuft.

Die B93 ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof

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