Sächsische Bundesstraße gesperrt: Autofahrer rast auf Polizisten zu, dann fällt ein Schuss

Borna - Die Polizei wurde am Freitagmittag in einen gefährlichen Einsatz verwickelt, nachdem eine Verkehrskontrolle eskaliert war. Mindestens eine Person wurde verletzt.

Der Fahrer rammte während der Flucht einen Streifenwagen, der als Unterstützung hinzugerufen wurde. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Einsatzkräfte wollten gegen 12.10 Uhr auf der B93 in Borna, zwischen dem Abzweig nach Zedlitz und der B176, eine Verkehrskontrolle durchführen.

Das bestätigte eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig auf TAG24-Anfrage.

Der angehaltene Fahrer entzog sich aber der Kontrolle und fuhr in diesem Zusammenhang auf einen der Beamten zu. Dieser gab einen Schuss aus seiner Dienstwaffe ab.

Während der Flucht rammte der unbekannte Fahrer dann einen Streifenwagen, der als Unterstützung hinzugerufen wurde.

Ersten Informationen zufolge wurde ein Insasse des Autos verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde beschädigt.