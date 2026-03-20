Bei ihm leben sogar Alpakas, Fischotter und Kängurus: Wie Falkner Peter zum eigenen Zoo kam

Weinböhla - Mitten im grünen Idyll hat sich Falkner Peter Schaaf (54) seinen ganz eigenen kleinen Zoo aufgebaut: Denn auf seinem Jagdfalkenhof am Stadtrand von Weinböhla tummeln sich neben Riesenseeadlern und Uhus auch Alpakas, Kängurus, Servale und Fischotter.

Fischotter-Dame Erika hat Falkner Peter Schaaf (54) dank Handaufzucht ihr Leben zu verdanken. © Thomas Türpe

Seine Tierliebe wurde ihm dabei quasi in die Wiege gelegt: "Mein Vater und Onkel waren Ornithologen. Schon mit neun hab ich einen verletzten Waldkauz gefunden und aufgepäppelt."

Eigentlich wollte er Bio- und Sportlehrer werden, doch die Vögel ließen ihn nicht mehr los. Vor rund 20 Jahren machte er also Jagd- und Falknerschein.

Geboren in Oppach, lebte er viele Jahre an der nordfriesischen Küste. "2008 bin ich dann zurück nach Sachsen gekommen." Und eröffnete schließlich seinen Jagdfalkenhof.

Seither verdient er seinen Lebensunterhalt vor allem mit Greifvogel-Shows auf Schloss Proschwitz und "Umweltbildungs-Angeboten" für Schulklassen. Dabei zeigt er nicht nur spektakuläre Flugkünste, sondern vermittelt auch Wissen über Lebensräume und den Schutz der Tiere.

Die Vogelgrippe brachte ihn dann in die Bredouille: Seit Oktober galt Show-Verbot. "Mir sind rund 6000 Euro weggebrochen. Geld, das ich eigentlich fürs Futter brauche."