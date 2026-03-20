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Bei ihm leben sogar Alpakas, Fischotter und Kängurus: Wie Falkner Peter zum eigenen Zoo kam

Im grünen Idyll hat sich Falkner Peter Schaaf seinen ganz eigenen kleinen Zoo aufgebaut: Auf seinem Hof in Weinböhla tummeln sich zahlreiche exotische Tiere.

Von Jacqueline Grünberger

Weinböhla - Mitten im grünen Idyll hat sich Falkner Peter Schaaf (54) seinen ganz eigenen kleinen Zoo aufgebaut: Denn auf seinem Jagdfalkenhof am Stadtrand von Weinböhla tummeln sich neben Riesenseeadlern und Uhus auch Alpakas, Kängurus, Servale und Fischotter.

Fischotter-Dame Erika hat Falkner Peter Schaaf (54) dank Handaufzucht ihr Leben zu verdanken.
Fischotter-Dame Erika hat Falkner Peter Schaaf (54) dank Handaufzucht ihr Leben zu verdanken.  © Thomas Türpe

Seine Tierliebe wurde ihm dabei quasi in die Wiege gelegt: "Mein Vater und Onkel waren Ornithologen. Schon mit neun hab ich einen verletzten Waldkauz gefunden und aufgepäppelt."

Eigentlich wollte er Bio- und Sportlehrer werden, doch die Vögel ließen ihn nicht mehr los. Vor rund 20 Jahren machte er also Jagd- und Falknerschein.

Geboren in Oppach, lebte er viele Jahre an der nordfriesischen Küste. "2008 bin ich dann zurück nach Sachsen gekommen." Und eröffnete schließlich seinen Jagdfalkenhof.

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Seither verdient er seinen Lebensunterhalt vor allem mit Greifvogel-Shows auf Schloss Proschwitz und "Umweltbildungs-Angeboten" für Schulklassen. Dabei zeigt er nicht nur spektakuläre Flugkünste, sondern vermittelt auch Wissen über Lebensräume und den Schutz der Tiere.

Die Vogelgrippe brachte ihn dann in die Bredouille: Seit Oktober galt Show-Verbot. "Mir sind rund 6000 Euro weggebrochen. Geld, das ich eigentlich fürs Futter brauche."

Servale wie Balu (etwa 3 Jahre) sind afrikanische Wildkatzen und dürfen nur unter besonderen Bedingungen gehalten werden.
Servale wie Balu (etwa 3 Jahre) sind afrikanische Wildkatzen und dürfen nur unter besonderen Bedingungen gehalten werden.  © Thomas Türpe
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Die Kängurus wurden bei einer Grenzkontrolle entdeckt und beschlagnahmt, bevor sie auf dem Jagdfalkenhof ein Zuhause fanden.
Die Kängurus wurden bei einer Grenzkontrolle entdeckt und beschlagnahmt, bevor sie auf dem Jagdfalkenhof ein Zuhause fanden.  © Thomas Türpe

Einige Tiere stammen aus Beschlagnahmungen

In Zukunft könnte sich Falkner Schaaf vorstellen, dass die Alpakas für tiergestützte Therapien eingesetzt werden – denn seine Partnerin ist Psychologin.
In Zukunft könnte sich Falkner Schaaf vorstellen, dass die Alpakas für tiergestützte Therapien eingesetzt werden – denn seine Partnerin ist Psychologin.  © Thomas Türpe

Umso größer die Erleichterung, dass das Verbot nun rechtzeitig zum Saisonstart aufgehoben wurde. Denn auf dem Hof wollen viele Mäuler gestopft werden: sechs Alpakas, drei Kängurus und zwei Servale gehören inzwischen dazu.

Viele dieser sogenannten "Exoten" stammen aus beschlagnahmten Tiertransporten: "Durch die verstärkten Grenzkontrollen nimmt auch die Anzahl der beschlagnahmten Tiere zu. Bei mir wurden die Tiere erstmal untergebracht."

Nach Abschluss der Verfahren kaufte er sie dem Freistaat ab - und behielt sie.

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Noch ist Schaafs privater Streichel-Zoo nicht für Besucher gedacht. Perspektivisch kann er sich allerdings vorstellen, dass "die Alpakas für tiergestützte Therapien eingesetzt werden. Meine Partnerin ist nämlich Therapeutin".

Die Greifvogel-Shows des Falkners finden ab 4. April wieder am Weinberghaus in Proschwitz statt. Auch Riesenseeadler-Dame Stella (9) wird dabei sein.
Die Greifvogel-Shows des Falkners finden ab 4. April wieder am Weinberghaus in Proschwitz statt. Auch Riesenseeadler-Dame Stella (9) wird dabei sein.  © Thomas Türpe

Besonders ans Herz gewachsen sind ihm allerdings die Fischotter Erika und Otto. Während Otto meist im Freien herumstromert ("Nahezu einmalig"), hängt die Fischotter-Dame sehr an dem Falkner: "Sie wurde im Oktober in Moritzburg gefunden, wog nur ein paar Gramm und war fast tot."

Handaufzucht sei Dank ist sie nun quietschfidel. Infos: jagdfalkenhof-schaaf.de

Titelfoto: Bildmontage: Thomas Türpe

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