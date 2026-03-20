Besucheransturm! Ski-Betreiber in Sachsen ziehen Bilanz

In Sachsen steuern nun auch die letzten Skigebiete auf das Finale zu. Vielerorts fällt die Bilanz nach einem schneereichen Winter positiv aus.

Von Katrin Mädler Sachsen - Der Frühling bricht sich seit Wochen bis in die Berge Bahn, doch in Eibenstock im Erzgebirge wird nach wie vor Ski gefahren. "Auf alle Fälle am Wochenende bei vorhergesagtem schönen Wetter und einer guten Schneeauflage", sagt der Geschäftsführer der Skiarena, Stefan Uhlmann. Das Skifahren könnte hier am Adlerfelsen sogar bis Ostern möglich sein. Dagegen stehen in Altenberg im Osterzgebirge die Lifte bereits still und am Fichtelberg wird dieses Wochenende das Saisonfinale gefeiert.

Die Piste in der Skiarena Eibenstock zählte diesen Winter bisher mehr als 110 Öffnungstage. © Mike Müller/dpa Uhlmann spricht von einer erfolgreichen Saison: "Es lief hervorragend, mit bisher mehr als 110 Öffnungstagen." Seit Ende November sei das Skigebiet durchgehend geöffnet gewesen. "Wir hatten über vier Monate Winter", erläutert Uhlmann. Auch wenn eine abschließende Besucherbilanz noch aussteht, spricht er von guten Bedingungen: Kaltes Wetter, Naturschnee und zusätzliche maschinelle Beschneiung hätten viele Gäste angelockt. Als "gute Saison" gelten in Eibenstock laut Uhlmann bereits 90 bis 100 Öffnungstage. Besonders gut kam in diesem Winter das Nachtski-Angebot an. Erstmals wurde der Hang dabei in Farben von Polarlichtern beleuchtet. "Das möchten wir im nächsten Jahr wieder anbieten", sagt Uhlmann. Sachsen Bürgermeister-Kandidat zwischen Wahlkampf und Porno-Bots: "Am Samstag gehörst du mir" Die Anlage bereitet sich bereits auf den Sommerbetrieb vor: In "Wurzelrudis Erlebniswelt" soll der in der Woche vor Ostern starten. Für 2,5 Millionen Euro sei dort im vergangenen Jahr ein neues Spieldorf entstanden.

Besucheransturm im Osterzgebirge

Das Winterwetter bescherte auch Altenberg zahlreiche Besucher. © Sebastian Kahnert/dpa Gute Wintersportbedingungen und ein nahezu durchgehender Skibetrieb bis Anfang März herrschten auch in Altenberg (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge), wie Manuel Püschel von der Ski- und Rodelarena Altenberg berichtet. Mit fast 100 Skitagen zählt das Skigebiet ebenfalls zu den Gewinnern des Winters. Neben ausreichend Kälte und Naturschnee sei dies auch durch den Einsatz maschineller Beschneiung möglich gewesen – unter anderem mit sieben Schneekanonen und 15 Schneelanzen. Altenberg ist ein beliebtes Ziel für Wintersportler aus dem Raum Dresden, auch kommen laut Püschel viele Gäste aus dem benachbarten Tschechien. Sachsen Bei ihm leben sogar Alpakas, Fischotter und Kängurus: Wie Falkner Peter zum eigenen Zoo kam Insgesamt seien rund 200.000 Besucher gezählt worden. "Am Wochenende hatten wir teilweise fast zu viele Gäste für zu wenig Berg", sagt Püschel. Mit Blick nach vorn bereitet sich Altenberg auf die Sommersaison vor: Am 30. März soll die Sommerrodelbahn öffnen.

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