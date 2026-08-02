200.000 Euro in weniger als 24 Stunden: Riesige Anteilnahme nach Unwetter-Zerstörung am Amselsee

Rathen - Schwere Stürme verwüsteten am Freitag Teile der Sächsischen Schweiz. Zahlreiche Bäume wurden umgerissen. Auch am Amselsee in Rathen , wo TV-Köchin Verena Leister ihren Imbiss "Wanderrast" und einen Bootsverleih betreibt, herrscht Chaos. Jetzt dürfte sich die Gastronomin zumindest über rasante finanzielle Unterstützung freuen.

TV-Köchin Verena Leister am Samstag am Amselsee in Rathen, wo sich auch Sachsens MP Michael Kretschmer (51, CDU) ein Bild der Lage machte. © Sebastian Kahnert/dpa

In weniger als 24 Stunden nach dem Spendenaufruf auf GoFundMe, wurde das Ziel von 200.000 Euro am Sonntagvormittag geknackt! Nach Angaben der Plattform gingen über 6000 Spenden ein.

"Zahlreiche Bäume stürzten auf unseren Bootsverleih, zerstörten die Boote und beschädigten unsere Wanderrast so stark, dass ein Neubau erforderlich sein könnte", erklärte Leister auf ihrer Website. Sie müsse ihren Betrieb bis voraussichtlich Ende des Jahres einstellen, dennoch laufende Kosten abdecken und den Wiederaufbau finanzieren.

Bereits vorab wandte sie sich auf der Sammelseite an Spenderinnen und Spender: "Wir bedanken uns von Herzen für eure Anteilnahme, eure aufmunternden Nachrichten und jede einzelne Hilfe. Es gibt uns Hoffnung zu sehen, wie viele Menschen hinter uns stehen."