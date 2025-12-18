Mit Feuer, Chor und Glühwein: Bergsteiger feiern Wintersonnenwende

Bad Schandau - Ein Feuer gegen die Dunkelheit: In der Sächsischen Schweiz wird die Wintersonnenwende noch gefeiert wie vor Jahrhunderten. Mit einem riesigen Feuer, alten Liedern und viel Gemeinschaft treffen sich Bergsteiger und Wanderer am Samstag auf der Kleinen Liebe bei Bad Schandau.

Naturfreunde, Kletterer und Familien begehen die Wintersonnenwende mit dem Feuer. © Marko Förster

Wenn gegen 17 Uhr der Dresdner Bergsteigerchor das traditionelle Lied "Flamme empor" anstimmt, beginnt der magischste Moment des Abends. Mit Fackeln entzünden die jüngsten Bergsteiger und Bergwanderer das Sonnenwendfeuer.

Organisiert wird die Feier vom Sächsischen Bergsteigerbund, für den sie den festen Höhepunkt am Ende des Wanderjahres bildet.

Jedes Jahr kommen mehr als 1000 Besucher, um gemeinsam innezuhalten, sich am Feuer zu wärmen und die besondere Stimmung zu genießen. Dazu gehören Glühwein, Bratwurst vom Grill und kalte Getränke.