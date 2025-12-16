Hřensko reißt die Hütten ab
Hřensko - Das Grenzdorf Hřensko (Herrnskretschen) will sein Image aufpolieren. Es sagt den vielen Marktbuden, die das Ortsbild seit mehr als Jahrzehnten prägen, den Kampf an.
Bürgermeisterin Kateřina Horáková kündigt an, dass ein Teil dieser Verkaufsstände verschwinden müsse.
Sie hat dabei jene Buden im Blick, die auf kommunalen Grundstücken stehen. Manche von denen nehmen den kompletten Fußweg ein.
Neuvermessungen ergaben, dass es um ungefähr 20 Buden geht.
Zwar hatten die Händler dafür auch eine Genehmigung.
Ultimatum bis zum Jahresende
Die stammte aber aus dem Jahr 2004 und lief vor einem Jahr aus. Nun hat die Gemeinde den Händlern, die der vietnamesischen Minderheit angehören, ein Ultimatum bis zum Jahresende gestellt, ihre Buden zu beseitigen.
Ein erster Stand wurde bereits entfernt.
Titelfoto: Thomas Türpe