 5.366

Hřensko reißt die Hütten ab

Das Grenzdorf Hřensko (Herrnskretschen) will sein Image aufpolieren.

Von Pia Lucchesi

Hřensko - Das Grenzdorf Hřensko (Herrnskretschen) will sein Image aufpolieren. Es sagt den vielen Marktbuden, die das Ortsbild seit mehr als Jahrzehnten prägen, den Kampf an.

Seit Jahren prägen die Marktbuden von Hřensko das Image des Orts. Nun wird der Vielzahl an Buden der Kampf angesagt.
Seit Jahren prägen die Marktbuden von Hřensko das Image des Orts. Nun wird der Vielzahl an Buden der Kampf angesagt.  © Thomas Türpe

Bürgermeisterin Kateřina Horáková kündigt an, dass ein Teil dieser Verkaufsstände verschwinden müsse.

Sie hat dabei jene Buden im Blick, die auf kommunalen Grundstücken stehen. Manche von denen nehmen den kompletten Fußweg ein.

Neuvermessungen ergaben, dass es um ungefähr 20 Buden geht.

Feuerdrama am 3. Advent: Bewohnerin stirbt bei Hausbrand
Görlitz Feuerdrama am 3. Advent: Bewohnerin stirbt bei Hausbrand

Zwar hatten die Händler dafür auch eine Genehmigung.

Ultimatum bis zum Jahresende

Die stammte aber aus dem Jahr 2004 und lief vor einem Jahr aus. Nun hat die Gemeinde den Händlern, die der vietnamesischen Minderheit angehören, ein Ultimatum bis zum Jahresende gestellt, ihre Buden zu beseitigen.

Ein erster Stand wurde bereits entfernt.

Titelfoto: Thomas Türpe

Mehr zum Thema Sächsische Schweiz: