Hřensko reißt die Hütten ab

Hřensko - Das Grenzdorf Hřensko (Herrnskretschen) will sein Image aufpolieren. Es sagt den vielen Marktbuden, die das Ortsbild seit mehr als Jahrzehnten prägen, den Kampf an.

Seit Jahren prägen die Marktbuden von Hřensko das Image des Orts. Nun wird der Vielzahl an Buden der Kampf angesagt. © Thomas Türpe

Bürgermeisterin Kateřina Horáková kündigt an, dass ein Teil dieser Verkaufsstände verschwinden müsse.

Sie hat dabei jene Buden im Blick, die auf kommunalen Grundstücken stehen. Manche von denen nehmen den kompletten Fußweg ein.

Neuvermessungen ergaben, dass es um ungefähr 20 Buden geht.

Zwar hatten die Händler dafür auch eine Genehmigung.