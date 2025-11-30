Wichtige Bahnstrecke im Elbtal voll gesperrt: Das ist der Grund

Bad Schandau - Es dürfte die letzte Vollsperrung der Bahnstrecke zwischen Bad Schandau und Schöna im oberen Elbtal für dieses Jahr sein. Ab Montag können tagsüber mehr als eine Woche lang erneut keine Züge rollen. Sowohl Fern-, Regional- als auch Güterverkehr sind betroffen.

Ab Montag ist in Bad Schandau tagsüber für alle Züge Endstation. Wegen Bauarbeiten kann der Abschnitt nach Schöna nicht befahren werden. (Archivbild) © Marko Förster

Wie Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte, finden zur Ertüchtigung der wichtigen Verbindung zwischen Deutschland und Tschechien umfangreiche Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik statt.

Daher muss der reguläre Bahnbetrieb bis 10. Dezember (14 Uhr) zeitweise unterbrochen werden.

Infolgedessen entfallen die EC-Direktzüge zwischen der deutschen und tschechischen Hauptstadt. Es werden stattdessen nur die Relationen Berlin-Dresden und Děčín-Prag bedient. Dazwischen fahren Busse.

Ähnlich sieht es auch bei der Nationalparkbahn U28 aus, die meist zwischen 8 und 18 Uhr nur im Abschnitt Rumburk - Bad Schandau rollen kann. Ab dort bis Děčín erfolgt Ersatzverkehr. Die S1 ist seit dem Sommer ohnehin nicht mehr bis Schöna durchgebunden, was sich jedoch mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember wieder ändern soll.