Knipser-Kiste kaum zu übersehen: Hier lauert jetzt ein Superblitzer

Königstein - Fuß vom Gas: An der B172 lauert ein Superblitzer Verkehrssündern auf.

Ein Superblitzer steht derzeit an der B172, direkt unterhalb der Festung Königstein. © Marko Förster

Der robuste Metallklotz steht dabei zwischen Königstein und Struppen-Siedlung, direkt vor der Bushaltestelle "Am Festungsberg".

Geblitzt werden Raser in Fahrtrichtung Pirna.

Um ein kostspieliges Erinnerungsfoto vom Ausflug in die Sächsische Schweiz zu vermeiden, sollten Autofahrer hier mit maximal 70 km/h lang düsen.