Knipser-Kiste kaum zu übersehen: Hier lauert jetzt ein Superblitzer
Von Malte Kurtz, Marko Förster
Königstein - Fuß vom Gas: An der B172 lauert ein Superblitzer Verkehrssündern auf.
Der robuste Metallklotz steht dabei zwischen Königstein und Struppen-Siedlung, direkt vor der Bushaltestelle "Am Festungsberg".
Geblitzt werden Raser in Fahrtrichtung Pirna.
Um ein kostspieliges Erinnerungsfoto vom Ausflug in die Sächsische Schweiz zu vermeiden, sollten Autofahrer hier mit maximal 70 km/h lang düsen.
Der sogenannte "Enforcement Trailer" stand in der Vergangenheit schon mal an derselben Stelle. Auch wenn es zwischen Abzweig nach Thürmsdorf und der Einfahrt zur Festung leicht bergauf geht, ist die Knipser-Kiste am Straßenrand eigentlich nicht zu übersehen.
Titelfoto: Marko Förster