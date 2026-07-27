Elberadweg plötzlich gesperrt: Das ist der Grund

3.425 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Plötzlich Vollsperrung! Seit dem Wochenende kann der rechtselbische Radweg in der Sächsischen Schweiz bei Pirna nicht mehr befahren werden.

Von Maximilian Schiffhorst, Daniel Förster

Pirna - Plötzlich Vollsperrung! Seit dem Wochenende kann der rechtselbische Radweg in der Sächsischen Schweiz bei Pirna nicht mehr befahren werden.

Aus Sicherheitsgründen ist der Elberadweg in Pirna-Posta auf Höhe der Hausnummer 47 gesperrt.
Aus Sicherheitsgründen ist der Elberadweg in Pirna-Posta auf Höhe der Hausnummer 47 gesperrt.  © Daniel Förster

Am Samstagabend war auf der Straße Oberposta in Höhe der Hausnummer 47 ein Teil der Asphaltdecke mittig eingebrochen und hatte sich dabei abgesenkt.

Offenbar war zuvor ein unterirdischer Hohlraum entstanden, der keine ausreichende Stabilität mehr bot.

Einem Foto-Reporter zufolge hatten Anwohner die Feuerwehr dabei beobachtet, wie sie die Gefahrenstelle für zwei Stunden mit rot-weißem Absperrband sicherte, bevor Angestellte der Verkehrstechnik zwei Absperrschranken errichteten.

Tödlicher Unfall im Osten von Dresden: Motorradfahrer (†18) gerät in Gegenverkehr
Sachsen Unfall Tödlicher Unfall im Osten von Dresden: Motorradfahrer (†18) gerät in Gegenverkehr

Die Ursache für den Einbruch ist bislang unklar. "Unsere Mitarbeiter sind seit Montagvormittag vor Ort und inspizieren das Loch", erklärte eine Sprecherin der Pirnaer Stadtverwaltung gegenüber TAG24. Über weitere Maßnahmen wolle man zeitnah informieren.

Ein Teil der Fahrbahn hat sich abgesenkt.
Ein Teil der Fahrbahn hat sich abgesenkt.  © Daniel Förster
Das entstandene Loch ist mindestens 40 Zentimeter tief. Sein Durchmesser beträgt im oberen Teil rund 15 Zentimeter.
Das entstandene Loch ist mindestens 40 Zentimeter tief. Sein Durchmesser beträgt im oberen Teil rund 15 Zentimeter.  © Daniel Förster

So lange bleibt die Radfernroute D10 in Pirna-Posta zunächst dicht. Als Ausweichoption besteht der Radweg auf der linkselbischen Seite.

Titelfoto: Daniel Förster

Mehr zum Thema Sächsische Schweiz: