Elberadweg plötzlich gesperrt: Das ist der Grund

Pirna - Plötzlich Vollsperrung! Seit dem Wochenende kann der rechtselbische Radweg in der Sächsischen Schweiz bei Pirna nicht mehr befahren werden.

Aus Sicherheitsgründen ist der Elberadweg in Pirna-Posta auf Höhe der Hausnummer 47 gesperrt. © Daniel Förster

Am Samstagabend war auf der Straße Oberposta in Höhe der Hausnummer 47 ein Teil der Asphaltdecke mittig eingebrochen und hatte sich dabei abgesenkt.

Offenbar war zuvor ein unterirdischer Hohlraum entstanden, der keine ausreichende Stabilität mehr bot.

Einem Foto-Reporter zufolge hatten Anwohner die Feuerwehr dabei beobachtet, wie sie die Gefahrenstelle für zwei Stunden mit rot-weißem Absperrband sicherte, bevor Angestellte der Verkehrstechnik zwei Absperrschranken errichteten.

Die Ursache für den Einbruch ist bislang unklar. "Unsere Mitarbeiter sind seit Montagvormittag vor Ort und inspizieren das Loch", erklärte eine Sprecherin der Pirnaer Stadtverwaltung gegenüber TAG24. Über weitere Maßnahmen wolle man zeitnah informieren.