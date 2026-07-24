Rücksichtsloses Liebespaar? Denkmäler in der Sächsischen Schweiz beschädigt

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Unbekannte machten es sich zur Aufgabe, Denkmäler und Felsen in der Sächsische Schweiz mit den Initialen "J+D" zu verzieren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Von Jennifer Schneider

Sächsische Schweiz - Unbekannte machten es sich seit Mitte Juni zur Aufgabe, Denkmäler und Felsen im Nationalpark Sächsische Schweiz mit den Initialen "J+D" zu verzieren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Auch die "Triangulationssäule" auf dem Cottaer Spitzberg in der Sächsischen Schweiz wurde beschädigt.
Auch die "Triangulationssäule" auf dem Cottaer Spitzberg in der Sächsischen Schweiz wurde beschädigt.  © Marko Förster

Seit Montagnachmittag suchen die Behörden nach den Tätern - bislang jedoch ohne Erfolg. Wie die Polizei mitteilte, nutzen die Übeltäter Akku-Werkzeuge, um die Buchstaben in die Denkmäler sowie den Sandstein zu ritzen.

Neben den Initialen ergänzten die Unbekannten ein Herzsymbol. Von den Beschädigungen sind unter anderem die Schrammsteinaussicht, der Papststein, die Herkulessäulen und das Schrammtor betroffen.

Nach ersten Erkenntnissen seien die eingeritzten Symbole und Buchstaben in 13 Bereichen des Nationalparkes entdeckt worden - ob es noch mehr gibt, ist unklar. Die Schadenshöhe liegt derzeit noch nicht vor.

Die unbekannten Täter ritzen "J+D" in die Objekte.
Die unbekannten Täter ritzen "J+D" in die Objekte.  © Marko Förster

Nun wird gegen die unbekannten Schmierfinken wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt. Wer Hinweise zu den Straftaten sowie den gesuchten Personen geben kann, wird gebeten, sich unter dieser Rufnummer zu melden: 0351 483 22 33.

Titelfoto: Fotomontage/Marko Förster

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