Rücksichtsloses Liebespaar? Denkmäler in der Sächsischen Schweiz beschädigt
Sächsische Schweiz - Unbekannte machten es sich seit Mitte Juni zur Aufgabe, Denkmäler und Felsen im Nationalpark Sächsische Schweiz mit den Initialen "J+D" zu verzieren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Seit Montagnachmittag suchen die Behörden nach den Tätern - bislang jedoch ohne Erfolg. Wie die Polizei mitteilte, nutzen die Übeltäter Akku-Werkzeuge, um die Buchstaben in die Denkmäler sowie den Sandstein zu ritzen.
Neben den Initialen ergänzten die Unbekannten ein Herzsymbol. Von den Beschädigungen sind unter anderem die Schrammsteinaussicht, der Papststein, die Herkulessäulen und das Schrammtor betroffen.
Nach ersten Erkenntnissen seien die eingeritzten Symbole und Buchstaben in 13 Bereichen des Nationalparkes entdeckt worden - ob es noch mehr gibt, ist unklar. Die Schadenshöhe liegt derzeit noch nicht vor.
Nun wird gegen die unbekannten Schmierfinken wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt. Wer Hinweise zu den Straftaten sowie den gesuchten Personen geben kann, wird gebeten, sich unter dieser Rufnummer zu melden: 0351 483 22 33.
Titelfoto: Fotomontage/Marko Förster