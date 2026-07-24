Rücksichtsloses Liebespaar? Denkmäler in der Sächsischen Schweiz beschädigt

Sächsische Schweiz - Unbekannte machten es sich seit Mitte Juni zur Aufgabe, Denkmäler und Felsen im Nationalpark Sächsische Schweiz mit den Initialen "J+D" zu verzieren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen .

Auch die "Triangulationssäule" auf dem Cottaer Spitzberg in der Sächsischen Schweiz wurde beschädigt. © Marko Förster

Seit Montagnachmittag suchen die Behörden nach den Tätern - bislang jedoch ohne Erfolg. Wie die Polizei mitteilte, nutzen die Übeltäter Akku-Werkzeuge, um die Buchstaben in die Denkmäler sowie den Sandstein zu ritzen.

Neben den Initialen ergänzten die Unbekannten ein Herzsymbol. Von den Beschädigungen sind unter anderem die Schrammsteinaussicht, der Papststein, die Herkulessäulen und das Schrammtor betroffen.

Nach ersten Erkenntnissen seien die eingeritzten Symbole und Buchstaben in 13 Bereichen des Nationalparkes entdeckt worden - ob es noch mehr gibt, ist unklar. Die Schadenshöhe liegt derzeit noch nicht vor.