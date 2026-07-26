In Rankings top: Sachsen boomt als Wanderregion
Dresden - Der schönste Wanderweg der Welt: Nicht nur die Bastei im Elbsandsteingebirge taucht immer wieder in den Rankings von Reiseveranstaltern oder Internetplattformen auf. Aber was sind solche Etiketten eigentlich wert?
Ferienzeit ist Wanderzeit! Aber wo? Auswahllisten und Rankings können bei der Qual der Wahl helfen - manche mehr, manche weniger.
Der Online-Laufschuhhändler sportsshoes.com listet die Bastei in einer aktuellen Studie unter die Top 5 der schönsten Wanderwege der Welt. Doch keiner der Teilnehmer ist wohl je tatsächlich an der Bastei gewesen.
Stattdessen wurden den 200 internationalen Teilnehmern Bilder der spektakulärsten Aussichten von 64 Wanderwegen vorgelegt und die durchschnittliche Zeit gemessen, die jede Person mit dem Betrachten der einzelnen Bilder verbrachte.
Aussagekräftiger sind Publikumswahlen wie die von wandermagazin.de.
In der Wahl zu "Deutschlands schönstem Wanderweg 2026" taucht in der Rubrik Tagestour jedoch keine sächsische Strecke auf, in der Rubrik Mehrtagestour sind es gleich zwei.
Der Oberlausitzer Bergweg schaffte es auf Platz 5, der Elsterperlenweg durch das Vogtland und Thüringen kam auf den 7. Rang.
Wanderurlaub in Deutschland ist teurer geworden
Wandern boomt: Die Nachfrage nach Wanderurlaub in Deutschland ist mit den steigenden Preisen im Zuge der Kriege in der Ukraine und im Iran deutlich intensiver geworden.
In Sachsen ist Wanderurlaub eine der Säulen des Ganzjahrestourismus-Konzepts.
2025 verzeichnete der Freistaat laut dem Landesamt für Statistik insgesamt circa 19,7 Millionen Übernachtungen und etwa acht Millionen Ankünfte.
"Wandertouristen machen dabei einen massiven Anteil sowohl bei den Kurzurlaubern als auch bei den Tagesgästen aus", so die Behörde.
Noch ein paar Wander-Superlative gefällig? Der ADAC zählt den Kammweg Sachsen-Thüringen-Bayern sowie den Oberlausitzer Bergweg zu den "Schönsten Wanderwegen 2026".
Das Magazin Geo findet, die Basteiaussicht sei eine der schönsten im Lande - auch bei schlechtem Wetter.
Das Portal abenteuerwege.de hält den Malerweg (Sächsische Schweiz) für einen der zehn schönsten Wanderwege Deutschlands ... In einem scheinen sich alle einig: Sachsen fetzt - auch zu Fuß.
Titelfoto: Thomas Türpe