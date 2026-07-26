In Rankings top: Sachsen boomt als Wanderregion

Dresden - Der schönste Wanderweg der Welt: Nicht nur die Bastei im Elbsandsteingebirge taucht immer wieder in den Rankings von Reiseveranstaltern oder Internetplattformen auf. Aber was sind solche Etiketten eigentlich wert?

Die Wanderwege rund um die Bastei (hier die Aussichtsplattform) gehören einer Studie zufolge zu den beliebtesten der Welt. Wirklich? © Thomas Türpe

Ferienzeit ist Wanderzeit! Aber wo? Auswahllisten und Rankings können bei der Qual der Wahl helfen - manche mehr, manche weniger.

Der Online-Laufschuhhändler sportsshoes.com listet die Bastei in einer aktuellen Studie unter die Top 5 der schönsten Wanderwege der Welt. Doch keiner der Teilnehmer ist wohl je tatsächlich an der Bastei gewesen.

Stattdessen wurden den 200 internationalen Teilnehmern Bilder der spektakulärsten Aussichten von 64 Wanderwegen vorgelegt und die durchschnittliche Zeit gemessen, die jede Person mit dem Betrachten der einzelnen Bilder verbrachte.

Aussagekräftiger sind Publikumswahlen wie die von wandermagazin.de.

In der Wahl zu "Deutschlands schönstem Wanderweg 2026" taucht in der Rubrik Tagestour jedoch keine sächsische Strecke auf, in der Rubrik Mehrtagestour sind es gleich zwei.

Der Oberlausitzer Bergweg schaffte es auf Platz 5, der Elsterperlenweg durch das Vogtland und Thüringen kam auf den 7. Rang.