Füllt das Landkreis-Säckel quasi im Alleingang: Dieser Superblitzer in Sachsen bleibt einfach stehen

Heidenau - Dieser Superblitzer bleibt einfach stehen: Seit dem 5. Januar füllt der mobile "Passbildautomat" an der Star-Tankstelle auf der S172 in Heidenau das Landkreis-Säckel der Sächsischen Schweiz quasi im Alleingang.

Es blitzt und blitzt und blitzt auf der Heidenauer Hauptstraße. © Marko Förster

In den ersten vier Tagen tappten jeweils bis zu 169 Autofahrer in die Raserfalle. Und noch immer fahren bis zu 94 Menschen pro Tag mit über 50 km/h an dem Blitzer vorbei, so das Landratsamt.

Geschwindigkeitsrekorde hinter der Erlichtmühlen-Kreuzung liegen alle jenseits der 100 km/h, in der Spitze bislang bei 111.

Diese 40 Tage lohnten sich bislang schon sehr - und es könnten noch einige dazukommen.