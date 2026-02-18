Füllt das Landkreis-Säckel quasi im Alleingang: Dieser Superblitzer in Sachsen bleibt einfach stehen
Heidenau - Dieser Superblitzer bleibt einfach stehen: Seit dem 5. Januar füllt der mobile "Passbildautomat" an der Star-Tankstelle auf der S172 in Heidenau das Landkreis-Säckel der Sächsischen Schweiz quasi im Alleingang.
In den ersten vier Tagen tappten jeweils bis zu 169 Autofahrer in die Raserfalle. Und noch immer fahren bis zu 94 Menschen pro Tag mit über 50 km/h an dem Blitzer vorbei, so das Landratsamt.
Geschwindigkeitsrekorde hinter der Erlichtmühlen-Kreuzung liegen alle jenseits der 100 km/h, in der Spitze bislang bei 111.
Diese 40 Tage lohnten sich bislang schon sehr - und es könnten noch einige dazukommen.
2025 stand das Gerät 51 Tage kurz hinterm Ortseingangsschild aus Pirna kommend.
Und der Blitzer kann auch zählen! Vom 5. Januar bis zum 2. Februar brausten gut 195.000 Fahrzeuge an ihm vorbei.
