Nach Autoklau in Radeberg: Polizei findet nur das ausgebrannte Wrack
Von Anne Lathan
Sebnitz - In Sebnitz in der Sächsischen Schweiz ist ein gestohlenes Auto ausgebrannt aufgefunden worden.
Laut Polizei war das Fahrzeug in der Nacht zu Dienstag von einem Grundstück in Radeberg gestohlen worden. Am Abend desselben Tages wurde es dann im Bereich Sebnitz vollständig ausgebrannt entdeckt.
Nach ersten Erkenntnissen könnte der bislang unbekannte Täter das Auto auf seiner Flucht angezündet haben, um Spuren zu verwischen.
Es sei jedoch noch unklar, was genau geschehen ist, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Der Wert des Wagens beläuft sich auf etwa 37.000 Euro.
