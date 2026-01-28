Nach Autoklau in Radeberg: Polizei findet nur das ausgebrannte Wrack

Sebnitz - In Sebnitz in der Sächsischen Schweiz ist ein gestohlenes Auto ausgebrannt aufgefunden worden.

Als die Polizei eintraf, war der Wagen bereits vollständig ausgebrannt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Laut Polizei war das Fahrzeug in der Nacht zu Dienstag von einem Grundstück in Radeberg gestohlen worden. Am Abend desselben Tages wurde es dann im Bereich Sebnitz vollständig ausgebrannt entdeckt.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der bislang unbekannte Täter das Auto auf seiner Flucht angezündet haben, um Spuren zu verwischen.