 896

Nach Autoklau in Radeberg: Polizei findet nur das ausgebrannte Wrack

In Sebnitz hat die Polizei ein ausgebranntes, gestohlenes Auto entdeckt. Demnach könnte der Täter das Fahrzeug angezündet haben, um seine Spuren zu verwischen.

Von Anne Lathan

Sebnitz - In Sebnitz in der Sächsischen Schweiz ist ein gestohlenes Auto ausgebrannt aufgefunden worden.

Als die Polizei eintraf, war der Wagen bereits vollständig ausgebrannt. (Symbolbild)
Als die Polizei eintraf, war der Wagen bereits vollständig ausgebrannt. (Symbolbild)  © Jan Woitas/dpa

Laut Polizei war das Fahrzeug in der Nacht zu Dienstag von einem Grundstück in Radeberg gestohlen worden. Am Abend desselben Tages wurde es dann im Bereich Sebnitz vollständig ausgebrannt entdeckt.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der bislang unbekannte Täter das Auto auf seiner Flucht angezündet haben, um Spuren zu verwischen.

Es sei jedoch noch unklar, was genau geschehen ist, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Wert des Wagens beläuft sich auf etwa 37.000 Euro.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa

Mehr zum Thema Sächsische Schweiz: