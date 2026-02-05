Besucherschwund auf der Festung Königstein

Königstein - Auch die Festung Königstein kann sich dem sinkenden Tourismustrend nicht entziehen.

Immerhin: Der Anteil ausländischer Besucher auf der Festung stieg um vier Prozent. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Zwar kamen 426.547 Besucher auf Sachsens berühmteste Bergfestung, doch das waren 5,8 Prozent weniger als im Vorjahr.

Gründe sind laut Festung unter anderem der verregnete Sommer und Verkehrsprobleme in der Region.

Trotzdem blickt die Festung nach vorn – und rüstet kräftig auf. Ab dem Frühjahr erwartet Besucher ein neues Highlight: eine multimediale, fiktive Eroberung der nie eingenommenen Festung auf riesigem LED-Screen.

"Der Film zeigt eindrucksvoll, wie ausgeklügelt das Verteidigungssystem des Königsteins war", heißt es vom Festungsteam.

Dazu kommen neue Ausstellungen, ein prall gefüllter Eventkalender von Living History bis Weihnachtsmarkt und weitere Investitionen in Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit.