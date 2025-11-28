Weihnachtsmarkt feiern auf der Festung: Sicherer als hier geht's nicht

Königstein - Auf dem Königstein (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) startet am Sonnabend einer der sichersten und zugleich stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte des Landes. Zwischen Mauern, die seit Jahrhunderten Eindringlinge fernhalten, beginnt das große Adventszaubern hoch über dem Elbtal. Glühwein, Lichterglanz, Märchenwald - und dazu ein Sicherheitskonzept, das so stabil ist wie der Fels unter den Füßen.

Es wird schon ganz fleißig aufgebaut. © Norbert Neumann

"Die Festung ist durch ihre Bauweise gegen gewisse Gefahren gut abgesichert. Gegen Verrückte kann man nichts machen, aber der Sicherheitsdienst ist verstärkt, die sind auch alle zwei Meter groß und einen Meter breit", schmunzelt Festungs-Chef André Thieme.

Doch bei all der Sicherheit überwiegt vor allem eines: Vorfreude. "Wir haben mehr als 70 Händler, so viele wie noch nie. Wir sind in diesem Jahr flächenmäßig größer, bis zur Friedrichsburg und zum Blitzeichenplateau."

Was es dort zu entdecken gibt? Handwerk, das man sonst selten sieht: eine Weberin, einen Drechsler, einen Kettensägenschnitzer.

"Die Vielfalt, Abwechslung und Besonderheit der Stände hebt uns von anderen Weihnachtsmärkten ab", sagt Thieme.