Sächsisches Forschungsprojekt soll historische Holzbalkendecken retten

Dresden - Ländliche Kulturdenkmale sind mehr als ein Wert an sich. "Wer Kulturdenkmale im ländlichen Raum erhält, stärkt Heimat", sagte Infrastruktur-Staatssekretär Sören Trillenberg (49) mit Blick auf das sächsische Forschungsprojekt zur Erhaltung historischer Holzbalkendecken.

In Sachsen sind Holzdecken in vielen Schlössern und Kirchen erhalten. Noch bis Jahresmitte widmet sich ein Forschungsprojekt der Erhaltung der Kulturdenkmale. © Landesamt für Denkmalpflege Sachsen (LfD)/Sven Pank

Das Vorhaben wird von der Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert und läuft noch bis Jahresmitte. Erste Ergebnisse waren bereits in einer Ausstellung auf Schloss Glauchau zu sehen.

Die sächsische Kulturlandschaft ist reich an entsprechenden Beispielen. Aber die Denkmale sind gefährdet.

Seit 2023 wurden deshalb sachsenweit Messungen in 16 Kirchen und vier Schlössern durchgeführt, in Sayda und im Schloss Nossen Reallabore eingerichtet, um historische Deckenaufbauten unter vergleichbaren Bedingungen nachzustellen und verschiedene Dämmstoffe zu testen.