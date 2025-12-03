 2.521

Sächsisches Traditionsunternehmen von Insolvenz erfasst: Über 200 Mitarbeiter betroffen

Die Stadt Coswig muss um seinen größten industriellen Arbeitgeber bangen! Denn die ansässige Walzengießerei steckt in finanziellen Schwierigkeiten.

Von Maximilian Schiffhorst

Coswig - Die Stadt Coswig im Landkreis Meißen muss um seinen größten industriellen Arbeitgeber bangen! Denn die ansässige Walzengießerei steckt in finanziellen Schwierigkeiten.

Die Walzengießerei in Coswig befindet sich seit Jahren in den roten Zahlen und soll nun durch eine Sanierung neu aufgestellt werden. (Archivbild)
Die Walzengießerei in Coswig befindet sich seit Jahren in den roten Zahlen und soll nun durch eine Sanierung neu aufgestellt werden. (Archivbild)  © imago/momentphoto/Killig

So musste das Unternehmen beim Amtsgericht Dresden am vergangenen Donnerstag einen Insolvenzantrag stellen, wie Sächsische.de erfahren hat. Rund 230 Beschäftigte seien betroffen.

Demnach schreibt das Werk, das zur Dihag-Holding - einem führenden Gießereikonzern in Europa - gehört, seit 2017 durchgehend rote Zahlen. Vor allem "signifikant gestiegene Material- und Energiepreise" und eine unzureichende Auslastung würden kostendeckendes Arbeiten erschweren.

Mithilfe einer Sanierung in Eigenverwaltung sollen die Probleme gelöst und der Fortbestand gesichert werden. Zwei Experten unterstützen dabei.

Kommentar: Wenn der Staat auf immer mehr Ebenen versagt
Sachsen Kommentar: Wenn der Staat auf immer mehr Ebenen versagt

Dem Bericht zufolge kam der Insolvenzantrag für die Stadtverwaltung überraschend. Vonseiten der IG Metall habe es geheißen, um die Jobs und den Standort kämpfen zu wollen.

Die Geschichte der traditionsreichen Walzengießerei reicht bis ins Jahr 1892 zurück. Damals wurde mit der Gründung des Eisenwerks Coswig der Grundstein für eine der modernsten Gießereien Europas gelegt. Schwerpunkt ist heutzutage die Produktion von Gussteilen für Windanlagenhersteller, Walzwerke und Mühlen- sowie Spezialmaschinenbauer.

Titelfoto: imago/momentphoto/Killig

Mehr zum Thema Sachsen: