Saisonarbeiter verzweifelt gesucht! Hilfe, wer holt unsere Ernte ein?

Dresden - Erdbeeren, Spargel, Äpfel: Landwirte suchen in der gerade gestarteten Erntezeit verzweifelt nach Saisonarbeitern. Aber auch sonst fehlen in Sachsen Arbeitskräfte in der Landwirtschaft.

Saisonarbeitskräfte auf einem sogenannten "Gurkenflieger". Bis zur Gurkenernte dauert es aber noch ein wenig. © picture alliance/Armin Weigel/

"Es wird für uns immer schwerer, Mitarbeiter zu finden. Die teilweise schwere körperliche Arbeit und der ländliche Raum machen landwirtschaftliche Berufe für viele unattraktiv", sagt Thomas Emmrich (42), Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln bei Oschatz (Nordsachsen).

Sein Betrieb hat 91 Mitarbeiter. Angebaut werden Weizen, Gerste, Raps und Hopfen. "Wir sind stetig auf der Suche nach Mitarbeitern", so Emmrich.

Seit Jahren sinkt die Zahl der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft. Nach Angaben der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit sind aktuell rund 16.000 Menschen in rund 2000 landwirtschaftlichen Betrieben beschäftigt. Das sind 4000 weniger als noch vor zehn Jahren.

Während der Anteil deutscher sozialversicherungspflichtig Beschäftigter sinkt, steigt der Anteil von Ausländern. Sie kommen vor allem aus Rumänien, Polen, Bulgarien und Tschechien. Ihr Anteil hat sich von 636 auf 1360 Menschen verdoppelt.