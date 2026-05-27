Wenn Kinder von ihren Eltern wegmüssen: Deshalb sind Pflegefamilien so wichtig

Freiberg - Es ist keine leichte Situation, weder für die Kinder noch für die Erwachsenen! Egal warum Kinder aus ihren leiblichen Familien genommen werden, sie brauchen in der Folgezeit viel Unterstützung, Nähe und eine Art Zufluchtsort. Der Landkreis Mittelsachsen sucht nach Pflegeeltern und informiert bei einer Veranstaltung in Stollberg über das Thema.

Aus der eigenen Familie wegzumüssen, ist keine leichte Situation für Kinder, deshalb sollten Pflegeeltern viel Geduld mitbringen. (Symbolfoto) © 123rf.com/liudmilachernetska

Ein Pflegekind aufzunehmen ist nicht dasselbe wie Adoption. Die Kinder kommen zeitweise in neue Familien. Oft stammen sie aus schwierigen Lebensumständen, waren Konflikten ausgesetzt und sind traumatisiert. Je nach Vorgeschichte bedeutet das, dass man Pflegekindern gegenüber viel Geduld und Zuwendung aufbringen muss und sie möglicherweise auch Förderung brauchen.

Wenn die leiblichen Eltern aber wieder in der Lage sind, sich um ihre Kinder zu kümmern, können diese auch zu ihnen zurückkehren. Darauf müssen sich Pflegeeltern einstellen.

"Jedes Kind ist eine Wundertüte, Pflegekinder manchmal etwas mehr", so beschreibt es Pauline Rother vom Pflegekinderdienst und weiter erklärt sie: "Eltern, deren Kinder in Pflegefamilien leben, sind keine bösen Menschen."

Manchmal ist eine Rückkehr zu den eigenen Eltern nicht möglich, dann können Pflegefamilien auch ein dauerhaftes Zuhause für die Kinder werden. Oder die Kinder werden zur Adoption freigegeben.