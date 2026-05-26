Sächsische Erdbeersaison gestartet: Mit so vielen Tonnen rechnet Verband

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Auf los geht's los! Am heutigen Dienstag startete der Obstbauverband die sächsische Erdbeersaison.

Von Thomas Staudt

Zittau - Auf los geht's los! Am heutigen Dienstag startete der Obstbauverband die sächsische Erdbeersaison.

Die Erdbeersaison in Sachsen ist eröffnet!
Die Erdbeersaison in Sachsen ist eröffnet!  © Sebastian Kahnert/dpa

"Wir bauen im Verbandsgebiet 175 Hektar Erdbeeren an und erwarten eine gute Ernte bei guten Qualitäten von etwa 1400 Tonnen", sagte Verbands-Chef Jörg Geitel in Zittau. "Jetzt geht es richtig los."

Man habe ein gutes Gefühl. Geitel räumte ein, dass die Frostnächte Ende April zu leichten Frostschäden geführt haben. Das werde sich zwar etwas auf den Ertrag auswirken, schlage aber nicht groß zu Buche.

Geitel äußerte sich auch zur Zukunft des Erdbeeranbaus hierzulande.

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Man wolle die Erdbeerproduktion in Deutschland halten. Bei den derzeitigen Rahmenbedingungen werde das aber immer schwieriger.

Bisher reiften sächsische Erdbeeren unter Folie oder im Gewächshaus. Ab sofort gibt es die Früchte auch vom Freiland.
Bisher reiften sächsische Erdbeeren unter Folie oder im Gewächshaus. Ab sofort gibt es die Früchte auch vom Freiland.  © Sebastian Kahnert/dpa
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Fast wie auf einem Gemälde von Caravaggio: Die sächsische Blütenkönigin Alida-Nadine Kühne startete standesgemäß in die Saison - mit einer Erdbeere.
Fast wie auf einem Gemälde von Caravaggio: Die sächsische Blütenkönigin Alida-Nadine Kühne startete standesgemäß in die Saison - mit einer Erdbeere.  © Sebastian Kahnert/dpa

Der Verbands-Chef verwies vor allem auf die Zulassung von verfügbaren Pflanzenschutzmitteln, auf Betriebsmittelkosten und Lohnkosten. Die Lohnkosten würden bei den Betrieben mit 50 bis 60 Prozent zu Buche schlagen.

Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa

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