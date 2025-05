Sachsen gibt mehr aus als geplant: So massiv wird der Freistaat als Bauherr geschröpft

Mit den aus der Anfrage gewonnenen Zahlen will er in diesen Tagen mit dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB), welcher Auftraggeber für die Staatsbauten ist, zu einzelnen Projekten und ihren Mehrkosten Gespräche führen und genaue Gründe erfahren.

Doch allein mit dieser Erklärung will sich der Leipziger Ronald Pohle nicht zufriedengeben. Als Vize-Chef des Haushaltsausschusses und Hochbau-Berichterstatter für seine Fraktion will er den Mehrkosten auf den Grund gehen. Pohle: "Meinen Kontrollauftrag als Abgeordneter nehme ich sehr ernst. Da möchte ich sicherstellen, dass mit den Steuergeldern verantwortungsbewusst umgegangen wird."

Roland Pohle (64, CDU) will die Gründe genauer wissen. © Steffen Proessdorf

So wurden etwa beim sächsischen Verbindungsbüro in Brüssel Dach und Fassade saniert - mit einer Kostenübersteigerung von 138,92 Prozent! Oder der Parkplatz am Schloss Pillnitz (400.000 Besucher im Jahr), der nach neun Jahren Bauzeit (!) statt 5 eben mal 7 Millionen Euro kostete (plus 38,7 %).

Pohle: "Hier kann man kostenlos parken. Ich frage mich, warum der Freistaat die Ausgaben nicht wenigstens zum Teil zurückholt."

Sachsens aktuell größtes Kostenüberziehungs-Problem will Pohle zunächst noch nicht ansprechen. Seit elf Jahren wird in Zwickau-Marienthal an einer riesigen JVA (820 Haftplätze) für Sachsen und Thüringen gebaut.

Ursprünglich sollte sie 153 Millionen Euro kosten und 2019 eröffnet werden. Inzwischen wird von einer Bausumme von 330 Millionen gesprochen, ein Eröffnungsjahr noch nicht in Sicht.