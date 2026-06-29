Schäden im Gleisbett: Busnotverkehr auf Dresdner S-Bahn-Linie
Dresden - Die Hitze hinterlässt ihre Spuren - an den Straßen und auch an Bahnstrecken. Seit Sonntagabend kommt es auf der Linie S8 zwischen Dresden und Kamenz zu Behinderungen, weil sich die Gleise wegen der extremen Witterungsverhältnisse verformt hatten.
Die Deutsche Bahn spricht in diesem Zusammenhang von einer sogenannten "Gleisverwerfung", wie DB InfraGO mitteilte.
Der Schaden trat den Angaben zufolge zwischen Pulsnitz und Arnsdorf in Höhe des Streckenkilometers 13,2 auf.
Daher sind in diesem Abschnitt keine Zugfahrten möglich. Seit Montagfrüh um 5.30 Uhr pendelt ein Busnotverkehr zwischen Pulsnitz und Radeberg, wie es in der Reiseauskunft heißt.
Züge fahren von Kamenz nach Pulsnitz und von Arnsdorf (Zusatzhalt) nach Dresden.
Laut InfraGO soll die Störung noch bis Montagnachmittag andauern. Fahrgäste müssen sich auf Reisezeitverlängerungen einstellen.
Erstmeldung vom 28. Juni, 22.19 Uhr. letzte Aktualisierung am 29. Juni, 6.55 Uhr.
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