Schäden im Gleisbett: Busnotverkehr auf Dresdner S-Bahn-Linie

Dresden - Die Hitze hinterlässt ihre Spuren - an den Straßen und auch an Bahnstrecken. Seit Sonntagabend kommt es auf der Linie S8 zwischen Dresden und Kamenz zu Behinderungen, weil sich die Gleise wegen der extremen Witterungsverhältnisse verformt hatten.

Aufgrund einer "Gleisverwerfung" können zwischen Pulsnitz und Arnsdorf keine Züge verkehren. (Symbolfoto) © 123RF/liudmilachernetska

Die Deutsche Bahn spricht in diesem Zusammenhang von einer sogenannten "Gleisverwerfung", wie DB InfraGO mitteilte.

Der Schaden trat den Angaben zufolge zwischen Pulsnitz und Arnsdorf in Höhe des Streckenkilometers 13,2 auf.

Daher sind in diesem Abschnitt keine Zugfahrten möglich. Seit Montagfrüh um 5.30 Uhr pendelt ein Busnotverkehr zwischen Pulsnitz und Radeberg, wie es in der Reiseauskunft heißt.

Züge fahren von Kamenz nach Pulsnitz und von Arnsdorf (Zusatzhalt) nach Dresden.