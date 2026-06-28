Schäden im Gleisbett sorgen für Störung auf Dresdner Bahnstrecke

Dresden - Die Hitze hinterlässt ihre Spuren - an den Straßen und auch an Bahngleisen. Auf der S-Bahn-Linie S8, die zwischen Dresden und Kamenz verkehrt, kommt es seit Sonntagabend zu Verkehrsbehinderungen, weil sich die Gleise wegen der extremen Witterungsverhältnisse verformt haben.

Aufgrund einer "Gleisverwerfung" können zwischen Kamenz und Radeberg keine Züge verkehren. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska

Die Deutsche Bahn spricht in diesem Zusammenhang von einer sogenannten "Gleisverwerfung", wie es auch im Streckenportal von DB InfraGo vermerkt worden ist.

Dort werden Reisende darüber informiert, dass zwischen Pulsnitz und Arnsdorf in Höhe des Streckenkilometers 13,2 eine Gleisstörung vorliegt.

In der Konsequenz bedeutet dass, dass der Strecken-Abschnitt zwischen Kamenz und Radeberg gesperrt werden muss.

Züge fahren allerdings noch von Kamenz nach Pulsnitz und von Arnsdorf nach Dresden.