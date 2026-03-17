Schlösserland-Zahlen veröffentlicht: Burg Kriebstein ist der heimliche Gewinner

Weniger Veranstaltungen, zusätzliche Schließtage und ein strenger Sparkurs: Das Schlösserland Sachsen blickt auf ein turbulentes Jahr 2025 zurück.

Von Jacqueline Grünberger

Sachsen - Weniger Veranstaltungen, zusätzliche Schließtage und ein strenger Sparkurs: Das Schlösserland Sachsen blickt auf ein turbulentes Jahr 2025 zurück. Rund zwei Millionen Besucher hielten den Anlagen dennoch die Treue - trotz spürbarer Einschnitte.

Schlösserland-Chef Christian Striefler (63) ist froh, dass die Besucherzahlen trotz der Sparmaßnahmen im vergangenen Jahr stabil blieben. © Eric Münch "Wir mussten einen sparsameren Kurs fahren. Das umfasste zusätzliche Schließtage an fast allen Standorten, eine Reduzierung der Wasserspiel-Laufzeit oder auch der Wegfall von Veranstaltungen. Außerdem haben wir Schloss Nossen geschlossen", erklärt Schlösserland-Chef Christian Striefler (63). Großer Kostenfaktor bleibe dabei die Energie. "Wir wollen weg von fossilen Brennstoffen. Deshalb haben wir im Mai die Photovoltaik-Anlage im Kloster Altzella eingeweiht. Nun können wir hier einen Großteil des Eigenbedarfs abdecken." Auch im Palmenhaus Pillnitz wurde in einen "Hightech-Vorhang" investiert: "Das war mit 100.000 Euro im Jahr immer der größte Kostenfresser. Nun können wir bis zu 30 Prozent einsparen."

In diesem Jahr feiert die Aschenbrödel-Ausstellung auf Schloss Moritzburg bereits ihr 15-jähriges Jubiläum. © BR/WDR/Degeto

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Schlösserland-Energiefresser ist das Palmenhaus Pillnitz, das 2025 als Energiesparmaßnahme "Hightech-Vorhänge" verpasst bekam. © Schlösserland Sachsen

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