Schlusslicht: In dieser Autostatistik landet Sachsen auf dem letzten Platz

Kamenz/Wiesbaden - Auf gut jeden zweiten Einwohner ist in Sachsen ein Auto zugelassen - damit ist Sachsen das Flächenland mit der geringsten Autodichte in Deutschland. Pro 1000 Einwohner waren zum Stichtag 1. Januar im Freistaat rund 544 Pkw zugelassen, wie aus dem Regionalatlas Deutschland hervorgeht.

Auch in Sachsen werden es mehr Autos. Aber weniger als anderswo. © Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn

Im Vergleich zum Vorjahr waren das 0,3 Prozent oder zwei Autos mehr, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Sachsen liegt aber deutlich unter dem deutschen Durchschnitt von 593 Pkw je 1000 Einwohner. Weniger Autos im Verhältnis zur Bevölkerung haben lediglich die Stadtstaaten Berlin (330), Bremen (427) und Hamburg (432).

Am höchsten war die Pkw-Dichte wie zuvor im Saarland. Dort kommt im Schnitt in etwa ein Auto auf zwei von drei Einwohnern (649 pro 1000 Einwohner).

Unter dem gesamtdeutschen Schnitt lagen auch die anderen ostdeutschen Flächenländer. Auf Sachsen folgen hier Mecklenburg-Vorpommern (566), Thüringen (572), Sachsen-Anhalt (577) und Brandenburg (588).

Innerhalb von Sachsen wurde in Leipzig mit 380 Pkw je 1000 Einwohner die niedrigste Pkw-Dichte und nach Berlin die zweitniedrigste in Deutschland erfasst.