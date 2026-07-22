Schlusslicht: In dieser Autostatistik landet Sachsen auf dem letzten Platz
Von Jasmin Beisiegel
Kamenz/Wiesbaden - Auf gut jeden zweiten Einwohner ist in Sachsen ein Auto zugelassen - damit ist Sachsen das Flächenland mit der geringsten Autodichte in Deutschland. Pro 1000 Einwohner waren zum Stichtag 1. Januar im Freistaat rund 544 Pkw zugelassen, wie aus dem Regionalatlas Deutschland hervorgeht.
Im Vergleich zum Vorjahr waren das 0,3 Prozent oder zwei Autos mehr, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Sachsen liegt aber deutlich unter dem deutschen Durchschnitt von 593 Pkw je 1000 Einwohner. Weniger Autos im Verhältnis zur Bevölkerung haben lediglich die Stadtstaaten Berlin (330), Bremen (427) und Hamburg (432).
Am höchsten war die Pkw-Dichte wie zuvor im Saarland. Dort kommt im Schnitt in etwa ein Auto auf zwei von drei Einwohnern (649 pro 1000 Einwohner).
Unter dem gesamtdeutschen Schnitt lagen auch die anderen ostdeutschen Flächenländer. Auf Sachsen folgen hier Mecklenburg-Vorpommern (566), Thüringen (572), Sachsen-Anhalt (577) und Brandenburg (588).
Innerhalb von Sachsen wurde in Leipzig mit 380 Pkw je 1000 Einwohner die niedrigste Pkw-Dichte und nach Berlin die zweitniedrigste in Deutschland erfasst.
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In sämtlichen Flächenstaaten nahm die Fahrzeugdichte zu
Die anteilsmäßig meisten Pkw gibt es im Erzgebirgskreis mit 644 pro 1000 Einwohner. Hier zeigt sich eine deutschlandweite Tendenz: In Ballungsräumen ist es wegen des gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehrs einfacher, aufs Auto zu verzichten.
In Sachsen waren zum Jahresbeginn 2.188.519 Autos zugelassen. Das waren in etwa 2000 mehr als 2025.
Deutschlandweit erreicht die Zahl der zugelassenen Autos einen neuen Höchstwert. Die Zahl stieg binnen eines Jahres um rund 150.000 auf 49,5 Millionen Stück.
Daraus ergibt sich nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes auch ein Anstieg bei der Fahrzeugdichte um drei Autos auf 593 pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner - ebenfalls ein Rekordwert.
In sämtlichen Flächenstaaten nahm die Fahrzeugdichte zu. Einen gegensätzlichen Trend registrierten die Statistiker ausschließlich in den Stadtstaaten: In Berlin und Bremen ging die Zahl der Autos pro Einwohner zurück, während sie in Hamburg stagnierte.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn