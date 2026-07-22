Schuss trifft Handy: Großeinsatz der Polizei an Dönerladen in Coswig
Coswig - Wildwest in Coswig! Am Dienstagabend fiel an einem Imbiss plötzlich ein Schuss. Glücklicherweise traf dieser nur das Handy eines Gastes (35). Ein Großeinsatz der Polizei war die Folge, doch viele Fragen bleiben offen.
Der Mitarbeiter des Döner-Ladens in der Moritzburger Straße ist wenig auskunftsfreudig: "Da hat einer eine Pistole gezogen", sagt er und will dann nicht mehr darüber sprechen.
Laut Polizei geschah das 18.50 Uhr: In einem Handy war daraufhin eine kreisrunde Beschädigung, aber kein Loch. "Wir haben bislang weder ein Projektil noch eine Hülse gefunden", sagt Polizeisprecher Marko Laske (50).
Möglicherweise eine Luftdruckwaffe? Schwer vorstellbar, dass eine scharfe Schusswaffe das Handy nicht durchschlagen hätte. Der Gast jedoch bleib unverletzt.
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"Ich habe einen lauten Knall gehört", sagt eine Nachbarin zu TAG24. "Wie ein Böller, aber als ich auf den Balkon gegangen bin habe ich nichts gesehen, aber dann war ganz schnell ganz viel Polizei da. Die haben echt überall gesucht."
Auch am Mittwoch war die Polizei in Uniform, aber auch zivil rund um den Tatort präsent. Die Ermittlungen dauern an.
Erstmeldung vom 22. Juli 2026, 14.29 Uhr; letzte Aktualisierung um 16.20 Uhr.
Titelfoto: Ove Landgraf