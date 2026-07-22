Schuss trifft Handy: Großeinsatz der Polizei an Dönerladen in Coswig

Coswig - Wildwest in Coswig ! Am Dienstagabend fiel an einem Imbiss plötzlich ein Schuss. Glücklicherweise traf dieser nur das Handy eines Gastes (35). Ein Großeinsatz der Polizei war die Folge, doch viele Fragen bleiben offen.

Die Polizei war am Mittwoch noch immer vor dem Imbiss in Coswig präsent. © Ove Landgraf

Der Mitarbeiter des Döner-Ladens in der Moritzburger Straße ist wenig auskunftsfreudig: "Da hat einer eine Pistole gezogen", sagt er und will dann nicht mehr darüber sprechen.

Laut Polizei geschah das 18.50 Uhr: In einem Handy war daraufhin eine kreisrunde Beschädigung, aber kein Loch. "Wir haben bislang weder ein Projektil noch eine Hülse gefunden", sagt Polizeisprecher Marko Laske (50).

Möglicherweise eine Luftdruckwaffe? Schwer vorstellbar, dass eine scharfe Schusswaffe das Handy nicht durchschlagen hätte. Der Gast jedoch bleib unverletzt.