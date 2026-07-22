Dach von Brandruine in Sachsen eingestürzt: Bundesstraße wochenlang gesperrt

Frankenberg - Am Dienstagabend stürzten Teile einer Brandruine plötzlich auf die B180 in Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen). Nun soll das Gebäude möglichst schnell abgerissen werden, was eine wochenlange Sperrung der Bundesstraße zur Folge hat.

Das Haus an der B180 in Frankenberg steht seit einem Brand leer. Am Dienstagabend stürzten Teile der Ruine auf die Bundesstraße. © Erik Frank Hofmann

Wie das Landratsamt Mittelsachsen auf TAG24-Anfrage mitteilte, sollte die Ruine abgerissen werden: "Die Bauaufsicht hatte geplant, dass Objekt ab 29. Juli zu beseitigen."

Jedoch: "Aufgrund der neuen Entwicklung wurde entschieden, die Baustelle sofort einzurichten."

Der Abriss beginnt am Donnerstag und wird voraussichtlich bis Mitte/Ende August abgeschlossen, so das Landratsamt.

In der Zeit wird die B180 für sechs Wochen voll gesperrt, teilte die Stadt Frankenberg auf TAG24-Anfrage mit. Danach sei für weitere zwei Wochen mit Einschränkungen auf der Bundesstraße zu rechnen.

Das betroffene Haus fiel im Oktober 2021 Flammen zum Opfer. Damals brannte der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses komplett aus. Die Feuerwehr rettete acht Bewohner. Vier Personen kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.