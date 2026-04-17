Schock-Fund nahe Leipzig: Spaziergänger stößt auf menschlichen Schädel

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Schrecklicher Fund nahe Schkeuditz (Nordsachsen): Es wird nun zu einem gefundenen Schädel ermittelt.

Von Annika Rank

Schkeuditz - Schrecklicher Fund nahe Schkeuditz (Nordsachsen)!

In diesem Wald nahe Schkeuditz und der B186 wurde der Schädel gefunden.
In diesem Wald nahe Schkeuditz und der B186 wurde der Schädel gefunden.  © Michael Strohmeyer

Wie TAG24 von einem Polizeisprecher erfuhr, war ein Spaziergänger am 11. April bei Schkeuditz mit seiner Hündin unterwegs, als er einen menschlichen Schädel fand.

Ein Todesermittlungserfahren wurde eingeleitet, der Schädel muss nun genauestens untersucht werden.

So ist aktuell noch völlig unklar, wie alt das Fundstück ist und wie lang es schon in dem Waldstück lag.

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Sachsen Am Staudreieck Nossen: Laster-Verbot als Verkehrsversuch

Nach ersten Erkenntnissen liegen aber keine Hinweise auf ein mögliches Verbrechen vor.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.  © Michael Strohmeyer
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Neben der Leipziger Kriminalpolizei ist auch die Staatsanwaltschaft an den Ermittlungen beteiligt. Nähere Details lagen zunächst nicht vor.

Titelfoto: Michael Strohmeyer

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