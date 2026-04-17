Schock-Fund nahe Leipzig: Spaziergänger stößt auf menschlichen Schädel

In diesem Wald nahe Schkeuditz und der B186 wurde der Schädel gefunden. © Michael Strohmeyer

Wie TAG24 von einem Polizeisprecher erfuhr, war ein Spaziergänger am 11. April bei Schkeuditz mit seiner Hündin unterwegs, als er einen menschlichen Schädel fand.

Ein Todesermittlungserfahren wurde eingeleitet, der Schädel muss nun genauestens untersucht werden.

So ist aktuell noch völlig unklar, wie alt das Fundstück ist und wie lang es schon in dem Waldstück lag.

Nach ersten Erkenntnissen liegen aber keine Hinweise auf ein mögliches Verbrechen vor.