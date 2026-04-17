Schock-Fund nahe Leipzig: Spaziergänger stößt auf menschlichen Schädel
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Schkeuditz - Schrecklicher Fund nahe Schkeuditz (Nordsachsen)!
Wie TAG24 von einem Polizeisprecher erfuhr, war ein Spaziergänger am 11. April bei Schkeuditz mit seiner Hündin unterwegs, als er einen menschlichen Schädel fand.
Ein Todesermittlungserfahren wurde eingeleitet, der Schädel muss nun genauestens untersucht werden.
So ist aktuell noch völlig unklar, wie alt das Fundstück ist und wie lang es schon in dem Waldstück lag.
Nach ersten Erkenntnissen liegen aber keine Hinweise auf ein mögliches Verbrechen vor.
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Neben der Leipziger Kriminalpolizei ist auch die Staatsanwaltschaft an den Ermittlungen beteiligt. Nähere Details lagen zunächst nicht vor.
Titelfoto: Michael Strohmeyer