Schöne Sächsin will Miss World werden: Silvia (28) unterrichtet Kinder und hat 15 Sprachen gelernt

Leipzig - Silvia Dörre Sánchez (28) hat das geschafft, wovon viele Mädchen und Frauen träumen: Sie ist die aktuelle "Miss World Germany" und vertritt Deutschland bei einem der größten Schönheitswettbewerbe in Indie n .

Silvia engagiert sich schon seit Jahren ehrenamtlich und war dafür bereits in Thailand, Indonesien und Chile. "Meine Leidenschaft ist das Unterrichten. Während ich studiert habe, unterrichtete ich Deutsch für Ausländer. In Peru habe ich den Kindern zudem Deutsch und in Mexiko Englisch beigebracht."

Am Freitag findet das große Finale im HITEX Exhibition Centre in Hyderabad statt. Insgesamt 110 Kandidatinnen zwischen 17 und 30 Jahren kämpfen um das beliebte Krönchen.

Silvia Dörre Sánchez (28) ist gebürtige Leipzigerin - und vielleicht bald "Miss World"? © Fotofabrik Leipzig

In die Branche zog es die 28-Jährige vor zwei Jahren. 2023 nahm sie am Wettbewerb "Miss Universe Germany" teil und schaffte es in die Top 10.

Im vergangenen Jahr wurde die Reiseliebhaberin beim "The Queens Camp" in Berlin zur "Queen of Germany" gekürt. Erst Anfang April erfuhr sie, dass sie bei Miss World Deutschland vertreten darf. "Das war alles sehr spontan. Aber ich bin superglücklich."

Die Zeit in Indien genießt die junge Frau nun in vollen Zügen. "Ich war bereits vor einigen Monaten mit meiner Schwester hier. Ich liebe das Land, die Kultur und die Leute."

Jetzt heißt es: Daumen drücken für die schöne Sächsin.