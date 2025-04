Schokolade auf Sächsisch: Hier beginnt jetzt die Kakaoernte

Sebastian Florian (46) zeigt, wie die Kakaofrüchte von innen aussehen. © Egbert Kamprath

Was normalerweise in Afrika oder Südamerika wächst, gedeiht unter dem Schutz des Gewächshauses bei ganzjährig tropischen Temperaturen auch in unseren Breiten.

Seit fünf Jahren werden in Tharandt nach einer Reifezeit von einem halben Jahr regelmäßig Kakao-Früchte vom Baum geerntet, meist zusammen mit Schulklassen oder Kindergartenkindern.

Nach Schokolade schmecken die Früchte allerdings nicht. Dazu müssen sie noch fermentiert und geröstet werden.

Im Gewächshaus, das während der Öffnungszeiten von 8 bis 17 Uhr frei zugänglich ist, reifen schon die nächsten Kakaofrüchte heran.