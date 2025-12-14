Schon mehr als 100 Razzien: So kämpft Sachsen gegen kriminelle Clans

Dresden - Organisierte Kriminalität, Geldwäsche und Steuerhinterziehung: Sachsen nimmt seit zwei Jahren die Clankriminalität verstärkt ins Visier.

Razzia auf der Leipziger Eisenbahnstraße: Nicht immer gelingt es den Ermittlern, den Clans Straftaten nachzuweisen. © Silvio Bürger/BILD Leipzig

In der "Task-Force Clan", die im Oktober 2023 ihre Arbeit aufgenommen hatte, arbeiten Kräfte des Landeskriminalamts Sachsen (LKA), der Bundespolizei, des Hauptzollamts Dresden und des Finanzamts (Steuerfahndung) sowie der Bereitschaftspolizei Sachsen und des Zollfahndungsamts Dresden zusammen. Jetzt zog das LKA Bilanz.

"Die Ermittlungsschwerpunkte sind auf kriminelle Großfamilien gelegt, die der arabisch-türkischstämmigen Clankriminalität als auch dem Bereich 'Sonstige' zuzurechnen sind", erläuterte ein Sprecher.

Mehr als 100 Objekte wurden seit 2023 durchsucht, darunter Gewerbehallen, Lagerstätten und Wohnungen. Neun Haftbefehle wurden vollstreckt.

Auch Sachsens Regierung drängt auf einen effektiveren Kampf gegen die Organisierte Kriminalität und Clankriminalität.