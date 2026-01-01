Schüler sollen Klassenrat einführen: Ohne Lehrer geht's nicht

Dresden - Das Kultusministerium prüft, wie zukünftig Klassenratsstunden in den Stundenplänen der Schüler in Sachsen fest verankert werden können.

Hier tagt der Klassenrat! In solchen Stunden lernen Kinder, wie demokratische Prozesse ablaufen. © dpa/Angelika Warmuth

Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU) sagte dazu im Landtag: "Ein Klassenrat ist meiner Vorstellung nach wie dieses Parlament hier. Die Schülerinnen und Schüler kommen zusammen und entscheiden über bestimmte Fragestellungen."

Er strebt an, zum Schuljahr 2026/27 solche Stunden schrittweise einzuführen und zu stärken.