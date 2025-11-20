Seniorin auf Irrwegen: Große Suchaktion in Grenzregion ausgelöst
Zittau - An der deutsch-tschechischen Grenze konnte eine vermisste Seniorin (78) nach einem mehrstündigen Großeinsatz gefunden werden.
Die 78-Jährige hatte sich im Zuge einer Wanderung durch das Zittauer Gebirge, unweit der Gemeinde Oybin, am Mittwochnachmittag verirrt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Donnerstagmorgen erklärte.
Gegen 15.45 Uhr begannen Einsatzkräfte der deutschen und tschechischen Polizei, der Bundespolizei, der Feuerwehr, der Bergwacht sowie des THW eine groß angelegte Suchaktion.
Auch ein Helikopter kreiste über der Grenzregion und hielt Ausschau nach der Vermissten.
Gegen 23 Uhr wurde die Seniorin schließlich leicht verletzt auf tschechischem Gebiet entdeckt. Nach Stunden in der Kälte wurde sie in eine Klinik eingeliefert.
Titelfoto: Bildmontage: xcitepress