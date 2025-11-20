Seniorin auf Irrwegen: Große Suchaktion in Grenzregion ausgelöst

Zittau - An der deutsch-tschechischen Grenze konnte eine vermisste Seniorin (78) nach einem mehrstündigen Großeinsatz gefunden werden.

Gut acht Stunden lang wurde an der deutsch-tschechischen Grenze nach der vermissten Frau gesucht. © xcitepress

Die 78-Jährige hatte sich im Zuge einer Wanderung durch das Zittauer Gebirge, unweit der Gemeinde Oybin, am Mittwochnachmittag verirrt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Donnerstagmorgen erklärte.

Gegen 15.45 Uhr begannen Einsatzkräfte der deutschen und tschechischen Polizei, der Bundespolizei, der Feuerwehr, der Bergwacht sowie des THW eine groß angelegte Suchaktion.

Auch ein Helikopter kreiste über der Grenzregion und hielt Ausschau nach der Vermissten.