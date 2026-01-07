Kreativer Protest gegen überdimensionales Windrad in Sachsen

Niederau - Das Herz von Horst Wesemann (75) schlägt für die Eisenbahn. Der Rentner aus Niederau liebt den Modellbau. Sein Hobby hat ihn politisiert.

Horst Wesemann (75) vor seiner TT-Eisenbahnanlage in der Dachkammer seines Hauses. Er hat ein maßstabsgerechtes Modell von einem Windrad gebaut, das in Niederau geplant wird. © Steffen Füssel

Wesemann erzählt: "Bei uns in Niederau wird geplant, zwei 266 Meter hohe Windräder zu errichten. Ich konnte mir nicht recht vorstellen, wie diese Anlagen in unsere Landschaft passen könnten. Also habe ich ein entsprechendes Modell im Maßstab 1:120 gebaut, um die Relation zur Höhe der umliegenden Häuser veranschaulichen zu können."

Mit einer Mischung aus Stolz und Verachtung präsentiert der Rentner jetzt den akribisch gebauten Giganten auf seiner schmucken TT-Eisenbahnplatte: "Das Windrad-Modell ist 2,22 Meter hoch. Alle Wohngebäude wirken dagegen wie Winzlinge."

Die Betrachtung dieser künstlichen Miniatur-Landschaft hat Horst Wesemann erst nachdenklich, dann wütend und schließlich entschlossen gemacht. Er kämpft jetzt aktiv gegen den Ausbau der Windenergie im Landkreis Meißen.

"Es ist völlig inakzeptabel, technische Anlagen von dieser Größe hier in unserer dicht besiedelten Kulturlandschaft zu installieren", meint Wesemann. Der Ingenieur besucht regelmäßig Protestaktionen und politische Versammlungen in seiner Region.