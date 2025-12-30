"Zwei fast abgesprengte Hände": Ärzte und Politiker fordern erneut ein Böllerverbot

Dresden - Am Mittwoch ist Silvester. Danach sieht es vielerorts aus wie auf einem Schlachtfeld. Militärische Vergleiche sind angesichts von abgerissenen Fingern und immer wieder auch Todesfällen gar nicht so abwegig. Ärzte und Politiker in Sachsen werden deshalb nicht müde, ein Böllerverbot einzufordern.

Die guten Gedanken fürs neue Jahr sollten zu Silvester zünden, nicht Böller und Raketen, sagen Gegner der Knallerei. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Thomas Baitz ist leitender Oberarzt am Klinikum Chemnitz: "Am Silvestertag haben wir oft noch relativ wenig Patienten, aber nach Mitternacht kommen die Massen." Kämen sonst rund 80 Patienten in die Notaufnahme, seien es am Neujahrstag regelmäßig rund 120.

Deutlich mehr als sonst sind es auch an den Unikliniken in Dresden und Leipzig. Die schwersten Fälle bleiben lange im Kopf. "Das habe ich noch nie gesehen - zwei fast abgesprengte Hände", erinnert sich Baitz an einen Fall. Solche Verletzungen kommen im normalen Klinikalltag praktisch nicht vor.

Der Mediziner und viele seiner Kollegen sind für ein striktes Böllerverbot.

"Wir reden über explodierende Kosten im Gesundheitswesen, Ressourcenknappheit in der Pflege. Und dann erlauben wir uns als Gesellschaft, an wenigen Tagen im Jahr das Gesundheitswesen an seine Grenzen zu bringen, weil Böller frei verkauft werden", sagt Professor Adrian Dragu (52), Direktor der Abteilung für Plastische und Handchirurgie am Universitätsklinikum Dresden.