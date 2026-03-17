Sind die Frostnächte eine Gefahr für die ersten Blüten?

Radebeul - Tagsüber Sonne und bis zu 16 Grad, nachts um die null Grad und auch Frost: In Sachsen fallen die Temperaturen aktuell wieder in den Minusbereich. Droht jetzt Gefahr für die ersten Blüten?

Wenn die Weinreben noch nicht ausgetrieben haben, ist die Kälte kein Problem. (Archivfoto) © imago/Sylvio Dittrich

Die Winzer sehen die Kälte derzeit gelassen. Felix Hößelbarth (43), Geschäftsführer bei Hoflößnitz, sagt: "Wir sind sogar froh, dass es noch so kalt ist."

Der Grund: Die Reben treiben noch nicht aus. "Das zögert den Austrieb hinaus – und senkt die Spätfrostgefahr."

Auch für viele Obstbäume ist der Nachtfrost aktuell noch kein großes Problem.

Denn die meisten Kulturen wie Apfel oder Birne blühen erst im April oder Mai.