So dramatisch erleichtert KI Betrügern das Geschäft

Sachsen - In nicht einmal einer Minute kann künstliche Intelligenz ein einfaches Passwort knacken. Auch Ausweise und Unterschriften kann sie immer überzeugender fälschen. Sogar Schadsoftware kann sie programmieren.

Das sind die KI-Betrugsmaschinen und so fallt Ihr nicht darauf rein ...

Schockanruf 2.0. So nutzen Cyberkriminelle nun KI, um überzeugend klingende Anrufe durchzuführen.

Generell gilt: Banken, Diensteanbieter oder Behörden fragen niemals per E-Mail oder SMS nach persönlichen Daten. Seid skeptisch bei Nachrichten fremder Absender. Öffnet nie unbekannte Anhänge. Im Zweifel solltet Ihr Euch telefonisch beim vermeintlichen Absender vergewissern.

Dafür verschicken sie betrügerische Nachrichten per E-Mail, über Messenger oder soziale Netzwerke , die einen Link enthalten, der auf gefälschte Internetseiten weiterleitet. Bisher waren diese Nachrichten oft durch grobe Rechtschreib- und Grammatikfehler leicht als Betrug zu erkennen. Mithilfe von KI-basierter Textübersetzung haben Betrüger diese Methode nun perfektioniert. Und schlimmer: KI kann Tausende individuell auf ihre Opfer zugeschnittene E-Mails täglich versenden.

Beim Phishing versuchen Angreifer sich als vertrauenswürdige Quelle auszugeben, um an sensible Informationen wie persönliche, finanzielle oder Anmeldedaten zu gelangen.

Genutzt wird die Methode zum Beispiel, um Fake News über Politiker zu verbreiten und sie zu diskreditieren. Aber auch den ahnungslosen Bürger kann es treffen. Love-Scammer nutzen Deepfakes zum Beispiel in Dating-Apps oder auf Online-Partnerbörsen, um sich als attraktives Gegenüber auszugeben und das Vertrauen ihrer Opfer zu erschleichen. Auch Erpressungsversuche mit erotischem Material sind möglich.

Cyberkriminelle nutzen KI, um Chatbots zu erstellen, die echt wirken und so Nutzer täuschen, um an Informationen oder Geld zu kommen. (Symbolfoto) © 123RF/toppercussion

Cyberkriminelle können mithilfe von KI Chatbots erstellen, die mit den Nutzern authentisch interagieren und auf diese Weise an Informationen oder Geld gelangen - eine weitere Art des Phishings. Doch KI-generierte Chatbots bieten noch andere Möglichkeiten. So entwerfen Betrüger mit ihnen glaubwürdige Stellenanzeigen, die mit einem lohnenswerten Nebenjob locken. Wer darauf reinfällt, eröffnet am Ende illegale Geldwäsche-Konten.

Tipp: Seid skeptisch, wenn schnelles Geld versprochen wird. Dahinter verbergen sich selten seriöse Unternehmen.