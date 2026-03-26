So viel verdienen die Sachsen - so groß ist die Kluft

Kamenz - Vollzeit-Arbeiter in Sachsen verdienen im Schnitt 4100 Euro brutto pro Monat. Das geht aus der neuesten Verdiensterhebung des Statistischen Landesamts hervor, die auf Daten vom April 2025 zurückgreift, ohne Weihnachts- oder Urlaubsgeld.

Die Gehälter in Sachsen klaffen weit auseinander. © Hendrik Schmidt/dpa

Viele Jobs - Büro, Erzieher, Fachkräfte - liegen im oder nahe am Durchschnitt. Gleichzeitig ist die Spanne enorm: Reinigungsberufe, das Gastgewerbe oder auch die klassischen Handwerkerberufe bleiben deutlich darunter.

Nach oben steigt das Einkommen hingegen sprunghaft: Zu den Topverdienern zählen Staatsanwälte mit 8960 Euro oder angestellte Ärzte mit 7877 Euro. Den Daten zufolge liegen zwischen dem höchsten und niedrigsten Gehalt in Sachsen 14.176 Euro.

Laut Statistikern ist der Schulabschluss entscheidend: Während der Bruttomonatsverdienst mit Berufsabschluss bei 3543 Euro lag, verdienten Vollzeitbeschäftigte mit einem Meister-, Techniker- oder Fachschulabschluss im Schnitt 4479 Euro.

Personen mit Bachelorabschluss kamen auf 4675 Euro, mit Master auf 6046 Euro. Promovierte oder gar habilitierte Beschäftigte (Doktor oder Professor) hatten im Schnitt 8886 Brutto auf dem Lohnschein stehen.