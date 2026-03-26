So viel verdienen die Sachsen - so groß ist die Kluft
Kamenz - Vollzeit-Arbeiter in Sachsen verdienen im Schnitt 4100 Euro brutto pro Monat. Das geht aus der neuesten Verdiensterhebung des Statistischen Landesamts hervor, die auf Daten vom April 2025 zurückgreift, ohne Weihnachts- oder Urlaubsgeld.
Viele Jobs - Büro, Erzieher, Fachkräfte - liegen im oder nahe am Durchschnitt. Gleichzeitig ist die Spanne enorm: Reinigungsberufe, das Gastgewerbe oder auch die klassischen Handwerkerberufe bleiben deutlich darunter.
Nach oben steigt das Einkommen hingegen sprunghaft: Zu den Topverdienern zählen Staatsanwälte mit 8960 Euro oder angestellte Ärzte mit 7877 Euro. Den Daten zufolge liegen zwischen dem höchsten und niedrigsten Gehalt in Sachsen 14.176 Euro.
Laut Statistikern ist der Schulabschluss entscheidend: Während der Bruttomonatsverdienst mit Berufsabschluss bei 3543 Euro lag, verdienten Vollzeitbeschäftigte mit einem Meister-, Techniker- oder Fachschulabschluss im Schnitt 4479 Euro.
Personen mit Bachelorabschluss kamen auf 4675 Euro, mit Master auf 6046 Euro. Promovierte oder gar habilitierte Beschäftigte (Doktor oder Professor) hatten im Schnitt 8886 Brutto auf dem Lohnschein stehen.
35 überm Durchschnitt
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Servicetechniker 4102 Euro
Mechatroniker 4128 Euro
Chemielaborant 4140 Euro
Naturwissenschaftler 4151 Euro
Möbelverkäufer 4156 Euro
Industriemeister 4600 Euro
Bauleiter 4900 Euro
Betriebswirt 5000 Euro
Jurist 5065 Euro
IT-Administrator 5100 Euro
Maschinenbauingenieur 5200 Euro
Informatiker 5210 Euro
Umweltingenieur 5300 Euro
Softwareentwickler 5400 Euro
Gymnasiallehrer 5703 Euro
IT-Projektmanager 5900 Euro
Durchschnitts-Ingenieur 5870 Euro
Pilot 6420 Euro
Logistikleiter 6500 Euro
Unternehmensberater 6800 Euro
Abteilungsleiter 6980 Euro
Hochschuldozent 7200 Euro
Hausarzt 7850 Euro
Facharzt 9200 Euro
Oberarzt 11.455 Euro
Diagnostiker 12.758 Euro
Verwaltungschef 13.500 Euro
Zahnarzt 13.883 Euro
Klinikmanager 14.500 Euro
IT-Direktor 14.800 Euro
Forschungsleiter 15.200 Euro
Professor 15.395 Euro
Top-Manager 15.800 Euro
Unternehmenschef 16.000 Euro
Chefarzt 16.284 Euro
35 unterm Durchschnitt
Spediteur 4087 Euro
Altenpfleger 4055 Euro
Journalist 4034 Euro
Erzieher 4035 Euro
Sekretär 4043 Euro
Verkäufer 3812 Euro
Elektriker 3382 Euro
Brauer 3672 Euro
Lagerist 3645 Euro
Mechatroniker 3533 Euro
Bäcker 3520 Euro
Koch 3460 Euro
Straßenbauer 3419 Euro
Kellner 3412 Euro
Dachdecker 3126 Euro
Maler/Lackierer 2903 Euro
Maurer 2844 Euro
Gebäudereiniger 3210 Euro
Sicherheitsmitarbeiter 3045 Euro
Paketbote 2980 Euro
Callcenter-Agent 2960 Euro
Florist 2880 Euro
Hotelier 2848 Euro
Textilreiniger 2840 Euro
Friseur 2820 Euro
Küchenhilfe 2650 Euro
Fleischer 2601 Euro
Hauswirtschafter 2416 Euro
Fahrer 2423 Euro
Landschaftspfleger 2428 Euro
Fischer 2347 Euro
Ernte-Helfer 2300 Euro
Kosmetiker 2317 Euro
Reinigungskraft 2250 Euro
Pflasterer 2108 Euro
Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
Titelfoto: Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, 123RF/olegdudko