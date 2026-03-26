So viel verdienen die Sachsen - so groß ist die Kluft

Vollzeit-Arbeiter in Sachsen verdienen im Schnitt 4100 Euro brutto pro Monat. Das geht aus der neuesten Verdiensterhebung des Statistischen Landesamts hervor.

Von Erik Töpfer

Kamenz - Vollzeit-Arbeiter in Sachsen verdienen im Schnitt 4100 Euro brutto pro Monat. Das geht aus der neuesten Verdiensterhebung des Statistischen Landesamts hervor, die auf Daten vom April 2025 zurückgreift, ohne Weihnachts- oder Urlaubsgeld.

Die Gehälter in Sachsen klaffen weit auseinander.
Die Gehälter in Sachsen klaffen weit auseinander.  © Hendrik Schmidt/dpa

Viele Jobs - Büro, Erzieher, Fachkräfte - liegen im oder nahe am Durchschnitt. Gleichzeitig ist die Spanne enorm: Reinigungsberufe, das Gastgewerbe oder auch die klassischen Handwerkerberufe bleiben deutlich darunter.

Nach oben steigt das Einkommen hingegen sprunghaft: Zu den Topverdienern zählen Staatsanwälte mit 8960 Euro oder angestellte Ärzte mit 7877 Euro. Den Daten zufolge liegen zwischen dem höchsten und niedrigsten Gehalt in Sachsen 14.176 Euro.

Laut Statistikern ist der Schulabschluss entscheidend: Während der Bruttomonatsverdienst mit Berufsabschluss bei 3543 Euro lag, verdienten Vollzeitbeschäftigte mit einem Meister-, Techniker- oder Fachschulabschluss im Schnitt 4479 Euro.

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Personen mit Bachelorabschluss kamen auf 4675 Euro, mit Master auf 6046 Euro. Promovierte oder gar habilitierte Beschäftigte (Doktor oder Professor) hatten im Schnitt 8886 Brutto auf dem Lohnschein stehen.

35 überm Durchschnitt

Als Jurist gibt es in Sachsen im Schnitt 5065 Euro zu verdienen.
Als Jurist gibt es in Sachsen im Schnitt 5065 Euro zu verdienen.  © 123Rf/olegdudko
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  • Servicetechniker  4102 Euro

  • Mechatroniker 4128 Euro

  • Chemielaborant 4140 Euro

  • Naturwissenschaftler 4151 Euro

  • Möbelverkäufer 4156 Euro

  • Industriemeister 4600 Euro

  • Bauleiter 4900 Euro

  • Betriebswirt 5000 Euro

  • Jurist 5065 Euro

  • IT-Administrator 5100 Euro

  • Maschinenbauingenieur 5200 Euro

  • Informatiker 5210 Euro

  • Umweltingenieur 5300 Euro

  • Softwareentwickler 5400 Euro

  • Gymnasiallehrer 5703 Euro

  • IT-Projektmanager 5900 Euro

  • Durchschnitts-Ingenieur 5870 Euro

  • Pilot 6420 Euro

  • Logistikleiter 6500 Euro

  • Unternehmensberater 6800 Euro

  • Abteilungsleiter 6980 Euro

  • Hochschuldozent 7200 Euro

  • Hausarzt 7850 Euro

  • Facharzt 9200 Euro

  • Oberarzt 11.455 Euro

  • Diagnostiker 12.758 Euro

  • Verwaltungschef 13.500 Euro

  • Zahnarzt 13.883 Euro

  • Klinikmanager 14.500 Euro

  • IT-Direktor 14.800 Euro

  • Forschungsleiter 15.200 Euro

  • Professor 15.395 Euro

  • Top-Manager 15.800 Euro

  • Unternehmenschef 16.000 Euro

  • Chefarzt 16.284 Euro

35 unterm Durchschnitt

Straßenbauer verdienen in Sachsen im Schnitt 3419 Euro.
Straßenbauer verdienen in Sachsen im Schnitt 3419 Euro.  © 123Rf/olegdudko

  • Spediteur 4087 Euro

  • Altenpfleger 4055 Euro

  • Journalist 4034 Euro

  • Erzieher 4035 Euro

  • Sekretär 4043 Euro

  • Verkäufer 3812 Euro

  • Elektriker 3382 Euro

  • Brauer 3672 Euro

  • Lagerist 3645 Euro

  • Mechatroniker 3533 Euro

  • Bäcker 3520 Euro

  • Koch 3460 Euro

  • Straßenbauer 3419 Euro

  • Kellner 3412 Euro

  • Dachdecker 3126 Euro

  • Maler/Lackierer 2903 Euro

  • Maurer 2844 Euro

  • Gebäudereiniger 3210 Euro

  • Sicherheitsmitarbeiter 3045 Euro

  • Paketbote 2980 Euro

  • Callcenter-Agent 2960 Euro

  • Florist 2880 Euro

  • Hotelier 2848 Euro

  • Textilreiniger 2840 Euro

  • Friseur 2820 Euro

  • Küchenhilfe 2650 Euro

  • Fleischer 2601 Euro

  • Hauswirtschafter 2416 Euro

  • Fahrer 2423 Euro

  • Landschaftspfleger 2428 Euro

  • Fischer 2347 Euro

  • Ernte-Helfer 2300 Euro

  • Kosmetiker 2317 Euro

  • Reinigungskraft 2250 Euro

  • Pflasterer 2108 Euro

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

Titelfoto: Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, 123RF/olegdudko

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