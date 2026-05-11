Vom Virus-Schiff in den Freistaat: Passagier der "MV Hondius" wird nach Sachsen gebracht

Dresden - Unter den von einem Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff betroffenen deutschen Passagieren ist auch ein Mensch aus Sachsen .

Die MV Hondius wurde im Hafen von Teneriffa evakuiert. © Europa Press Canarias/EUROPA PRESS/dpa

Dies teilte das Bundesgesundheitsministerium (BMG) auf Anfrage mit. Nähere Angaben zum Geschlecht oder Wohnort der Person machte das Ministerium zunächst nicht.

Betroffen sind den Angaben zufolge Menschen aus Berlin, Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen.

Keine der vier Personen habe bisher Symptome, hieß es weiter.

Sie waren am Montag um 2.30 Uhr im Uniklinikum Frankfurt eingetroffen, niemand habe Symptome, hieß es weiter.

Die Passagiere sollten noch am Montag in die jeweiligen Bundesländer gebracht werden.