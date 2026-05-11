Autorin sorgt für lauter Morde in Meißen: Zum Glück nur in ihren Krimis

Meißen - Ein romantischer Blick über die Dächer der Altstadt von Meißen - Evelyn Kühne (55) genießt die Aussicht von der Albrechtsburg. Sie schmunzelt ein wenig, denn sie weiß genau: Der Schein trügt. Hinter den idyllischen Fassaden wird gemordet - zumindest in ihren fünf Meißen-Krimis.

Krimiautorin Evelyn Kühne (55) führt an die Tatorte ihrer Meißen-Krimis. © Petra Hornig

In ihrem gerade erschienenen Buch "Hochzeit mit Todesfall" nimmt das Verhängnis im schicken Romantik Hotel "Burgkeller" seinen Lauf. "Hier wird eine Promihochzeit gefeiert. Die Tochter des Schönheits-Chirurgen Stefan Randsberg heiratet - wenig später ist der Brautvater tot", erzählt die Autorin.

In ihrem ersten Krimi "Mord mit Elbblick" gar wird die Leiche einer Hotelbesitzerin auf dem Meißner Burgberg gefunden. Das macht "Burgkeller"-Chefin Tessa Barth neugierig: "Ich liebe regionale Krimis - egal ob als Buch oder Film." Kühnes Krimis stehen jetzt auf ihrer Leseliste.

Und fast hinter vorgehaltener Hand verrät Tessa Barth: "Es gibt ja alte Gerüchte, dass im Kerstinghaus, das heute zum Hotel gehört, auch mal ein Toter gefunden wurde."

Da wiederum wird Evelyn Kühne hellhörig. An Stoff mangelt es ihr nicht. "Ich habe nur fünf Minuten am Lift gestanden - schon könnte ich einen neuen Krimi schreiben. Alte Ehepaare kamen keifend an mir vorbei ...", spielt die Autorin augenrollend auf potenzielle Mordmotive an.