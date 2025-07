AfD-Mitgliedschaft und Staatsdienst - in Sachsen kein Problem

Von Jörg Schurig

Dresden - Die AfD-Mitgliedschaft ist in Sachsen weiterhin kein Hinderungsgrund für einen Job im Staatsdienst. Das stellte das Innenministerium nach Bekanntwerden entsprechender Pläne in Rheinland-Pfalz klar. Dort will man AfD-Mitgliedern den Zugang zum öffentlichen Dienst verwehren.