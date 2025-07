Vom Dorfbäcker zum Dreifach-Präsidenten: Geerdetem Lausitzer gelingt schwieriger Spagat

Bernsdorf - Ein Dorfbäcker aus der Lausitz führt seit einigen Jahren ein sonderbares Doppelleben. Neben seiner geliebten Tätigkeit als Handwerksmeister und Firmenchef übt Roland Ermer (61) noch das Ehrenamt als Präsident aus - und das gleich dreifach: für die sächsischen Schützen, die deutschen Bäcker und seit neuestem auch für alle Bäcker und Konditoren Europas! Doch was treibt ihn an, wie bringt er das alles unter einen Hut?

Der kleine Familienbetrieb in Bernsdorf mit zwei Filialen (Hoyerswerda und Lieske) und dreißig Mitarbeitern läuft trotzdem heiß, selbst wenn der Chef gerade für die Verbandspolitik abwesend ist.

Fast möchte man meinen, dass ihn keine zehn Pferde aus seiner Backstube ziehen könnten. Doch in den letzten Jahren gab es häufiger Wochen, in denen er es nicht schaffte, wenigstens einen Tag seinem Beruf nachzugehen.

Denn die sollten plötzlich Umsatzsteuer zahlen, wenn sie übrig gebliebene Ware an die Tafelvereine spendeten. Ermer trat eine Kampagne los und sein Parteikollege, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ( CDU ), musste klein beigeben.

So wie man sich auf Ermer verlassen kann. Als man ihn 2011 fragte, ob er als Präsident des Sächsischen Handwerkstages zur Verfügung steht, sagte er zu. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit gelang ihm ein Riesenerfolg für Bäcker und Lebensmittelverkäufer.

Ermer: "Meine Frau ist voll in den Betrieb integriert, und meine große Tochter organisiert das ganze operative Geschäft sehr gut. Und wir haben prima Mitarbeiter, auf die man sich verlassen kann."

Als Präsident des Sächsischen Schützenbunds trägt Ermer ausnahmsweise keine Bäckerjacke. © SSB

Probleme spricht er in seiner authentischen und unverstellten Art an - und eben nicht um den heißen Brei herum. Trotz des Mundwerks versteht er auch zuzuhören und Kompromisse zu finden. Als er nach zehn Jahren das Amt in frischere Hände legte, wusste Ermer: Er kann Präsident.

Und dann ging es Schlag auf Schlag: Seit 2022 vertritt Ermer als Präsident die Interessen des Sächsischen Schützenbundes, 2023 wurde er zum Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks gewählt und vor fünf Wochen auch zum Präsidenten der Bäcker und Konditoren Europas (CEBP).

Kommt man da nicht durcheinander und verliert die Bodenhaftung? Ermer: "Man muss zum Selbstschutz höllisch aufpassen. Ich sage mir, ich führe dieses Amt jetzt so gut wie ich kann aus und werde alles tun, dass dieses Amt seine Würde behält. Aber das ist der Präsident, und nicht der Ermer, nicht ich als Person. Und das vermag ich mir immer wieder klarzumachen."

Zurück in die Backstube. Perfekt getaktete Abläufe gibt es hier nicht. Ermer: "Es ist Biologie. Mal entwickeln sich die Bakterien nicht so schnell wie gewohnt, mal ist das Mehl etwas zu kühl. Dann wartet man eben und lässt den Teig noch reifen und putzt zwischendurch Bleche oder wiegt Zutaten ab. Man agiert sehr flexibel und hat ein Gespür für das richtige Timing."