So viele Sterne leuchten an sächsischen Hotels

Dresden - Hotelsterne gibt es schon lange - allerdings vergab sie jeder nach eigenen Maßstäben. Das änderte vor 30 Jahren die Einführung der Deutschen Hotelklassifizierung.

Heute sind in Sachsen 312 Hotels mit insgesamt 1089 Sternen ausgewiesen. Die Tourismusregion Dresden Elbland hat mit 64 Hotels die meisten klassifizierten Hotels vorzuweisen.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) setzte 1996 dem "Sterne-Wildwuchs" einheitliche Qualitätsstandards entgegen.

Der Kriterienkatalog für die Vergabe der Sterne wird stetig weiterentwickelt. Die aktuelle Checkliste, die bis 2030 gilt, umfasst 239 Punkte.

Sie spiegelt neben Komfort- und Hygienemerkmalen auch Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung wider.