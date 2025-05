So wappnet sich die Feuerwehr für Brände auf der Festung Königstein

Königstein - Wer die Festung Königstein erklimmt, denkt wohl zuerst an Geschichte, Kanonen und Panoramablick, aber kaum an Feuerwehr. Doch genau die ist hier oben im Einsatz: Die Betriebsfeuerwehr der Festung sorgt dafür, dass es bei einem Brand schnell Hilfe gibt - direkt vor Ort und mitten in einem der ungewöhnlichsten Einsatzgebiete Sachsens.