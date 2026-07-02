Sommerferienstart: In diese Urlaubsländer starten Sachsens Flieger

Leipzig/Dresden - Sachsen , Sachsen-Anhalt und Thüringen starten diese Woche in die großen Sommerferien und das macht an sich auch an den mitteldeutschen Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden bemerkbar.

Viele Familien starten direkt am ersten Ferienwochenende in den Sommerurlaub. (Archivbild) © Elisa Schu/dpa

Allein an diesem Wochenende heben 64 Passagiermaschinen ab. Ihre Ziele sind primär die deutschen und europäischen Drehkreuze und Sonnenziele am Meer.

Von Schkeuditz in der Nähe von Leipzig aus starten 35 Urlaubsflüge und sieben Linienflüge. Das teilte die Mitteldeutsche Flughafen AG am Donnerstag mit.

Neun Maschinen heben demnach in Richtung Antalya in der Türkei ab, für sechs geht es nach Palma de Mallorca und fünf weitere fliegen nach Hurghada in Ägypten.

Die Leipziger Fluggäste zieht es außerdem unter anderem nach Heraklion, Rhodos und Korfu in Griechenland und auf die Kanaren nach Fuerteventura, Teneriffa, Gran Canaria. Bulgarien steht ebenso auf dem Flugplan.

Die Mitteldeutsche Flughafen AG rät allen, die an diesem Wochenende am Flughafen Leipzig/Halle parken wollen, ihren Parkplatz frühzeitig zu reservieren. Die Nachfrage ist hoch.