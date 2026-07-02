Sommerferienstart: In diese Urlaubsländer starten Sachsens Flieger
Leipzig/Dresden - Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen starten diese Woche in die großen Sommerferien und das macht an sich auch an den mitteldeutschen Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden bemerkbar.
Allein an diesem Wochenende heben 64 Passagiermaschinen ab. Ihre Ziele sind primär die deutschen und europäischen Drehkreuze und Sonnenziele am Meer.
Von Schkeuditz in der Nähe von Leipzig aus starten 35 Urlaubsflüge und sieben Linienflüge. Das teilte die Mitteldeutsche Flughafen AG am Donnerstag mit.
Neun Maschinen heben demnach in Richtung Antalya in der Türkei ab, für sechs geht es nach Palma de Mallorca und fünf weitere fliegen nach Hurghada in Ägypten.
Die Leipziger Fluggäste zieht es außerdem unter anderem nach Heraklion, Rhodos und Korfu in Griechenland und auf die Kanaren nach Fuerteventura, Teneriffa, Gran Canaria. Bulgarien steht ebenso auf dem Flugplan.
Die Mitteldeutsche Flughafen AG rät allen, die an diesem Wochenende am Flughafen Leipzig/Halle parken wollen, ihren Parkplatz frühzeitig zu reservieren. Die Nachfrage ist hoch.
Diese Maschinen starten von Dresden aus in den Süden
Von Dresden starten am ersten Ferienwochenende insgesamt zehn Urlaubsmaschinen und zwölf Linienflieger.
Auch am Flughafen in der Landeshauptstadt ist Antalya mit vier Abflügen das beliebteste Reiseziel, dicht gefolgt von Palma de Mallorca. Außerdem starten Maschinen nach Heraklion, Rhodos und Bozen (Italien).
Die meisten Flüge an diesem Wochenende werden von der Lufthansa durchgeführt, die die Region mit den Drehkreuzen München, Frankfurt und Zürich verbindet. Von dort geht es für die meisten Fluggäste dann weiter in die ganze Welt.
Titelfoto: Elisa Schu/dpa