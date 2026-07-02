Sächsisches Kloster wird zum Festival-Gelände: Hier packt auch der Nachwuchs mit an!
Grimma - Für die Gäste des diesjährigen Firebird-Festivals in Grimma bei Leipzig durften sich die Azubis der Roßweiner Gemeinhardt Service GmbH mal so richtig austoben.
Wenn am Wochenende wieder Tausende Rock-Fans zu dem renommierten Festival im Kloster Nimbschen strömen, muss alles bereit sein.
Es geht nicht nur darum, die Bühnen, Stände und Absperrungen aufzubauen, sondern auch einen Übergang über den Hochwasserschutzgraben zu kreieren, welcher das Festgelände mit dem Campingplatz verbindet.
So entstand schnell die Idee einer Spezialbrücke. Die Azubis der Roßweiner Gemeinhardt Service GmbH wurden mit dem Bau der entsprechenden Aufgänge betraut.
Ausbilder Marcus Muschke blickte am Donnerstag stolz auf die Leistung seiner Lehrlinge: "Speziell war hierbei, dass das die Azubis aus dem ersten Lehrjahr realisiert haben. Solche Konstruktionen werden sonst erst im Zweiten, bzw. im Dritten Lehrjahr errichtet."
Somit konnte auch der Nachwuchs wertvolle Erfahrungen für die berufliche Zukunft sammeln. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 10 Auszubildende, in diesem Jahr sollen noch weitere hinzukommen.
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Tickets für das Firebirds-Festival 2026 sind nur noch vor Ort in einer Preisspanne zwischen 35 und 120 Euro erhältlich. Kinder unter 12 Jahren erhalten kostenlosen Eintritt.
Titelfoto: Montage Sören Müller