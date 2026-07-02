"DEFA-Chefindianer": Gojko Mitić kehrt zurück nach Sachsen

Pirna - Vor über 61 Jahren wurde in Rathen die Schlussszene für den erfolgreichsten DEFA-Indianerfilm "Die Söhne der großen Bärin" gedreht - mit Gojko Mitić (86) in der Hauptrolle.

Gojko Mitić (86) bei den diesjährigen Karl-May-Spielen auf der Waldbühne Bischofswerda. © Daniel Förster

Als der Film 1966 in die Kinos kam, wurde der "DDR-Chefindianer" über Nacht zum Idol ganzer Generationen.

Noch immer hat Mitić jede Menge Fans. Und die dürften sich freuen, dass der Schauspieler am Samstag (18 Uhr) zu einem Lesegespräch in den "Zollhof Pirna" kommt.

Anlässlich des amerikanischen Unabhängigkeitstages liest Autor und "Polizeiruf 110"-Erfinder Eberhard Görner (82) aus seinem historischen Roman "In Gottes eigenem Land. Heinrich Melchior Mühlenberg - der Vater des amerikanischen Luthertums".

Ob und wie der Prediger bei der Missionierung und Besiedlung mit den Delawaren in Berührung kam, ist dann zu erfahren.