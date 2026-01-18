Neue Jobs für Sachsens Polizeichefs

Dresden - Wie schon ihr Vorgänger Petric Kleine (62) steigt nun auch Sonja Penzel (53) von der Präsidentin des Landeskriminalamtes zur Inspekteurin der Polizei auf. Denn Kleine geht in den Ruhestand.

Dirk Lichtenberger (54) wird ab Februar neuer LKA-Chef. © Kristin Schmidt

Neuer Chef im LKA wird Dirk Lichtenberger (54).

Er leitet seit 2022 die Polizeidirektion Zwickau, zuvor war er Leiter des Präsidiums der Bereitschaftspolizei und auch als Dezernatsleiter im LKA beschäftigt.

Seine Polizeilaufbahn begann 1990 im mittleren Polizeivollzugsdienst.