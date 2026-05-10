Sperrungen auf A4 in Dresden und Ostsachsen: Das kommt ab Montag auf Autofahrer zu

Dresden - Neue Sperrungen auf der A4 zum Wochenstart! Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen und Umwege einstellen.

Die A4 in Dresden und Ostsachsen ist von neuen Sperrungen betroffen. (Symbolfoto) © Britta Pedersen/dpa

So wird von Montag bis Mittwoch jeweils im Zeitraum zwischen 8 und 18 Uhr die Auffahrt der Anschlussstelle Kodersdorf in Fahrtrichtung Görlitz dicht sein.

Grund dafür sind Beschilderungsarbeiten, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Wer die A4 befahren möchte, müsse auf die Anschlussstelle Görlitz ausweichen. Eine Umleitung sei ausgeschildert.

Ab Montagabend, 20 Uhr, bis Dienstagfrüh, 5 Uhr, stehe zudem die Abfahrt der Anschlussstelle Dresden-Flughafen in Richtung Görlitz wegen Arbeiten an den Schutzeinrichtungen nicht zur Verfügung. Die Umleitung erfolge als Wendefahrt über die Anschlussstelle Marsdorf (A13).

Weitere Sperrungen auf der A4 sind für die Woche nach Himmelfahrt geplant. Am 18. Mai (Montag) kann die Abfahrt der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf in Fahrtrichtung Görlitz zwischen 8 und 18 Uhr nicht genutzt werden. Erneut müssen Beschilderungsarbeiten stattfinden. Als Umleitung dient die Wendefahrt über die Anschlussstelle Kodersdorf.